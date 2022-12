El técnico Gustavo Quinteros es claro y tiene su orden de prioridades para reemplazar a Gabriel Costa. Son tres opciones y el estratega de Colo Colo no sale de su petición.

Gustavo Quinteros quiere ir por todo el 2023 con Colo Colo. Por ello, el técnico del Cacique habla fuerte al interior del club y le dejó a la dirigencia de Blanco y Negro tres nombres para sustitur a Gabriel Costa, quien estaba considerado por el estratega albo para la próxima temporada, pero la concesionaria no fue capaz de renovar al jugador que ahora es figura en Alianza Lima en Perú.

Quinteros quiere que le den el gusto en sus refuerzos y fue claro en su discurso, ya que no quiere ninguna alternativa más, sino que llegue una de las opciones que él solicitó antes de irse de vacaciones según supo Bolavip Chile.

Los tres nombres son archiconocidos pero a la hora de elaborar la importancia la primera opción para Quinteros es Sebastián Palacios. El Tucu es el candidato número uno del cuerpo técnico para suplir al Gabi Costa. El jugador del Panathinaikos es el hombre llamado a sustituir al peruano uruguayo, aunque la negociación es compleja, porque en Macul quieren un préstamo y en Grecia lo dejarán ir por una venta.

Luego, el nombre que aparece es el de Carlos Auzqui. El jugador que, alguna vez, estuvo casi listo en la Universidad de Chile es el Plan B de Quinteros. El ex delantero de River Plate está en el Ferenvcaros de Hungría. Morón ocupó la misma fórmula: un préstamo con opción de compra. Igualmente, fue rechazada la petición de Colo Colo.

Sebastián Palacios es el gran nombre que quiere Colo Colo para suplir a Costa (Panathinaikos)

Aunque a los hinchas de Colo Colo no les guste y a la dirigencia no le haga mucho sentido, Quinteros tiene como la tercera opción a Martín Rodríguez. El Tin es un jugador que le gusta al técnico del Cacique, pero que sus salidas no fueron óptimas y eso causó un malestar en Blanco y Negro.

A pesar de su actual paso en el DC United de la MLS de Estados Unidos, Morón volvió a sondear al jugador, aunque las dos negociaciones paralelas que se llevan, de momento, es por Palacios y Auzqui. Si no fructifica ninguna de las dos, la dirigencia volverá a la carga por Rodríguez.