Desde México dan por hecho el fichaje de Pablo Solari al Club América, sin embargo, en el Cacique por ahora informan que no hay una segunda oferta por el futbolista, por lo que de momento están a la espera de una nueva propuesta para analizar.

América está interesado en reforzar su equipo con Pablo Solari de Colo Colo. A las oficinas del Estadio Monumental llegó una primera oferta que consideran insuficiente, sin embargo, no descartan en dejarlo partir si llega un monto irrechazable, en ese caso irían por Martín Rodríguez como reemplazo.

Daniel Morón, gerente deportivo del equipo albo, se refiere a la situación tras el compromiso ante la Universidad de Chile en La Plata: "No es fácil rechazar una oferta, pero aún no llega una que sea interesante, importante, que sea algo irresistible. Si eso pasa, en algún momento habrá que decir que sí, pero hasta hoy no ha sucedido", aclara el campeón de América en 1991.

Este sábado va en movimiento, ya que desde México aseguran que hay un acuerdo para que nacido en Arizona, Argentina se integre a Las Águilas. Carlos Rodrigo Hernández, periodista de Fox Sports MX entrega información: "A pesar de las trabas de ColoColo por Pablo Solari, la directiva de Club America hizo una gran gestión y pudo concretar la llegada del jugador argentino. Pablo ya es de Coapa", escribe en sus redes sociales.

El reportero, Víctor Díaz de Récord reporta el arribo del trasandino de 20 años: "Listo el tocayo de apellido del técnico americanista Pablo Solari se pone a las órdenes de Santiago Solari, a falta del anuncio oficial, el argentino es nuevo jugador de las Águilas. Ya hay nuevo extremo en el Nido azulcrema", expresa a través de Twitter.

En Colo Colo por ahora descartan la llegada de una segunda oferta formal, así lo informa el profesional de DaleAlbo, Edson Figueroa: "Curioso lo de Pablo Solari, mientras se habla de segunda oferta y en México lo dan por hecho. Desde Colo Colo me aseguran que no hay nueva oferta. Según mi reporteo, de momento, sigue en el Monumental. Por lo demás, es la intención de la gerencia deportiva y el DT. Veremos!", reporta a través de su cuenta personal.

"Vuelvo a reiterar que todo es de momento. No descarto que llegue una oferta por Pablo Solari. Es importante destacar que no hay un piso mínimo, no se ha discutido en el directorio, seguirá siendo tema en las próximas horas y tal vez días", añade el comunicador.

En el equipo albo estarán atentos a si llega una nueva propuesta para analizarla. Como dijo Daniel Morón, en el Cacique no se cierran a dejar partir al Pibe, pero debe ser una oferta que convenza a la institución.

Gustavo Quinteros tras el Supérclásico había entregado su postura como entrenador: "Contamos con él toda la temporada salvo que venga una oferta que deje conforme al club y al jugador, pero esperamos tenerlo un año más por lo menos".