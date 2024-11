Colo Colo necesita moverse en el mercado de fichajes. Los Albos ya oficializaron cinco salidas. Emiliano Amor, Leonardo Gil, Gonzalo Castellani y Guillermo Paiva no siguen en el estadio Monumental para la próxima temporada. Además se suma la inminente salida de Carlos Palacios, quien fichará por Boca Juniors.

Uno de los jugadores que gusta en el Cacique para suplir a la Joya es Luciano Cabral. Sin embargo, es una opción difícil, pues forma parte de León de México, club que tiene un poderío económico importante en relación a la realidad del fútbol chileno.

Gonzalo Jara cuestiona por qué no clubes como Colo Colo y Universidad de Chile no fueron antes a fichar al formado en Argentinos Juniors. “Colo Colo le hizo una oferta económica, pero no era ni un cuarto de lo que podía obtener en el León”, partió diciendo en el programa Todos Somos Técnicos de TNT Sports.

El jugador siente que no hubo una visión para descubrir antes que había una buena opción de fichaje: “Hoy día en la tarde lo hablábamos con Dani (Arrieta), pero es insólito… yo sé que Cabral explota este año todo, pero se termina hablando que podía partir hace meses atrás, ya salió, pero hay que tener un poquito de ojo también”.

Jara menciona que Albos y Azules recién preguntan cuando viene el interés desde el exterior: “Es mirar un poco, lo tenían a la mano y por mucho menos dinero. Cuando entra esta disputa de que viene un equipo extranjero, empieza a preguntar la U, Colo Colo, en esta disputa, obvio que el precio va a subir. Pero eso de poder preguntar a gente, saber cómo está, cómo juega, el Bichi (Borghi) lo tuvo”.

Gonzalo Jara piensa que Colo Colo y Universidad de Chile tenían a la mano a Luciano Cabral para ficharlo.(Foto: Photosport)

¿Hasta cuándo tiene contrato Luciano Cabral con el León de México?

El mediocampista chileno de 29 años tiene vínculo con el León hasta mediados de 2027. Es decir, aún le quedan dos años y medio de contrato.

Por aquello se hace muy difícil que un equipó de Chile lo pueda contratar, más considerando la diferencia de presupuestos entre Ligas.