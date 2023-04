El arranque de Colo Colo en Copa Libertadores consiguiendo un punto de visitante ilusiona a Marcelo Fracchia, ex volante uruguayo del Cacique en 1994 quien apeló a las coincidencias para creer en una nueva hazaña continental de los albos.

Colo Colo inició su camino en Copa Libertadores el miércoles pasado con un amargo empate ante Deportivo Pereira por 1-1, después de que el compromiso pareciera que estaba en el bolsillo para los albos.

Pese a la igualdad, arrancar sumando puntos de visitante siempre es positivo y así lo entienden en el Cacique, donde deberán refrendar lo hecho el miércoles 19 de abril cuando reciban al Monagas en el Estadio Monumental por la Fecha 2 del Grupo F.

“La Copa Libertadores está cada vez más difícil para todos, tanto como para uruguayos como para chilenos. Hace mucho tiempo que no dan de qué hablar, no hacen ruido”, analizó el ex volante uruguayo de Colo Colo en 1994, Marcelo Fracchia, en diálogo con Bolavip Chile.

“Si nos guiamos por eso, comenzar con un empate de visita siempre es bueno. La mejor puntuación de un equipo chileno, precisamente de Colo Colo, fue consiguiendo empates de visita y haciéndose fuertes en casa”, complementó.

Fracchia apela a la memoria y las coincidencias para ilusionarse con el Cacique y una nueva hazaña continental: “Si dios quiere y consigue hacerse fuerte en casa y da una dura lucha de visita, por qué no, podría ser una gran temporada para Colo Colo”.

De momento, Colo Colo marcha primero en el Grupo F junto a Deportivo Pereira tras la igualdad sin goles entre Boca Juniors y Monagas de Venezuela en tierras llaneras, aunque aún es muy temprano y nadie sobresale en el grupo.