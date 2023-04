Además, Camila Sepúlveda, ex pareja de Jordhy Thompson, tildó al jugador de Colo Colo de "borracho".

La polémica entre Jordhy Thompson y su familia con la de la joven Camila Sépulveda, ex novia del jugador, está lejos de acabar. Van pasando los días y cada vez aparece una nueva versión sobre la denuncia por violencia de genero contra el jugador, situación que lo tiene al oriundo de Antofagasta separado del plantel de Colo Colo todo mientras dure la investigación.

Lo cierto es que ahora ahora se sumó una protagonista: la madre del delantero, quien a través de Facebook le cayó con todo a la ex de su hijo. "Estabas acostumbrada a que el Jordhy te anduviera rogando, por eso hacías lo que querías con él. Tú lo llevaste por el camino del trago y de andar de discoteca en discoteca porque eso es lo que te gusta a ti", fue la frase de Norma Castillo, la mamá de Thompson, que desató la furia de Sepúlveda.

Foto: Instagram

Y es que la joven estudiante de Obstetricia no se quedó callada y utilizó rápidamente su cuenta de Instagram para responderle con todo a la progenitora del jugador de 18 años.

"Señora, ¿no ve los pantallazos? ¿Yo lo llevé por el camino del trago?", partió diciendo la muchacha a través de sus historias.

"Yo a él lo conocí siendo un borracho de mierda. No le daré más pauta porque no voy a perder más tiempo contigo. Señora, medíquese", agregó Sepúlveda.

"No quería seguir con el tema, pero tendré que hacerlo porque no voy a permitir que vengan a inventar esas cosas de mí, me daría vergüenza que mi hijo fuera un maltratador y andar comentando estas cosas por ahí", concluyó.