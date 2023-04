Ex pareja de Jordhy Thompson confiesa que llamó a Colo Colo para pedir ayuda: "Me dijeron que él no iba a cambiar"

Pese a que Colo Colo logró una importante victoria ante Monagas por la Copa Libertadores, todos los ojos siguen puestos en lo que es la actual situación de Jordhy Thompson tras la brutal denuncia de violencia de género de su expareja Camila Sepúlveda en su cuenta de Instagram.

¿Qué pasó finalmente con el canterano albo? El Cacique decidió separarlo del plantel y mandarlo a la Casa Alba, todo mientras dure la investigación por parte de la Fiscalía por violencia intrafamiliar y lesiones leves en contra de dos víctimas.

Los hinchas albos piden la salida del oriundo de Antofagasta del club | Foto: Photosport

Pero lo cierto es que en conversación con Meganoticias, la estudiante de Obstetricia no se quedó callada y rompió el silencio acerca de la grave acusación que le hizo al jugador de 18 años.

"Quise salir a hablar por todos los comentarios que están haciendo en contra de mí. Igual quería proteger un poco mi imagen", comenzó diciendo.

Agregando que "llamé a Colo Colo contando, llorando, lo que había pasado... (me dijeron que) ya era mucho, que no podía seguir cubriéndolo, que me alejara de él. Que tenía que verla por mí, porque él no iba a cambiar".

Por último, la joven reveló que las agresiones empezaron tras el clásico entre la UC y Colo Colo. "Estábamos comiendo y empezó con que era mi culpa que los hinchas de Católica le gritaran cosas por el video filtrado, y ya después empezaron las agresiones físicas", sentenció.