El formador del actual capitán del arco de la Selección Chilena, Julio Rodríguez, cree que el meta de Colo Colo tomó un buen camino al seguir en cancha y no meter la mano para evitar el gol de Leandro Requena.

Brayan Cortés tuvo una mala reacción en la cancha en el gol de Leandro Requena el pasado fin de semana en El Salvador. El arquero de Colo Colo realizó un gran partido en lo personal, aunque salió demasiado de su arco en el tanto que recibió por parte del meta de Cobresal de más de 100 metros de distancia. Durante estos días, Ricardo Dabrowski y Gabriel Mendoza apoyaron la teoría que el meta albo debío haberse hecho expulsar.

"Yo creo que a Cortés, no sé lo que le pasó, pero por último yo me voy expulsado, no doy la vuelta al mundo con ese gol estúpido, porque uno se queda con ese gol que se comió", dijo el Coca Mendoza en diálogo con Bolavip Chile.

Luego, desde Argentina, el Polaco Dabrowski apoyó la intención de su ex compañero en el Cacique. "Lo que dice el Coca tiene una lógica y en ese sentido pensando todo lo que vino después, lo lógico era la expulsión, le daban una fecha y no era gol, pero quizás él pensó que llegaba, con la película terminada y sí", expresó.

Sin embargo, el formador de Claudio Bravo en el Cacique, Julio Rodríguez, actúa desde el deber ser y fustiga la palabra de ambos referentes. "Es difícil contestar. Cada uno tiene su opinión y uno está pensando en las reglas del juego que si pongo la mano ahí y de detener la trayectoria del balón me voy expulsado. La verdad que yo habría hecho lo mismo que hizo Cortés", sentenció a Bolavip.

Brayan Cortés no detuvo el tiro de Requena y protagonizó el blooper del año (Agencia Uno)

Rodríguez dejó en claro que si él fuera el protagonista de la historia habría hecho lo mismo que el Cacique Cortés, quien prefirió que le anotaran el gol a arriesgarse a más fechas fuera de las canchas con Colo Colo. Incluso, el formador de Claudio Bravo defendió a muerte al iquiqueño.

"Hubiese tratado de girar para ver si la alcanzaba, aunque igual no la hubiese alcanzado. Hablamos de qué Cortés, lamentablemente, estaba en mala posición y él debió haber estado dentro de su área para correr hacia adelante. Yo, como arquero, la verdad pienso en que las reglas de juego hay que respetarlas o si no me voy expulsado y estoy uno o dos partidos sin jugar. Creo que Brayan hizo lo correcto", manifestó.