Iván Zamorano es una figura renombrada en el mundo entero, donde no pasa desapercibida su presencia en el viejo continente o en Argentina, donde fue protagonista de una increíble anécdota que desempolvaron en el país vecino.

En conversación con Claudia Villapún, Pablo Vicó, histórico entrenador del ascenso trasandino, contó una increíble anécdota que involucra al entrenador en cuestión con el histórico delantero de la Selección Chilena.

“Habíamos descendido el año 2013 por un punto. Yo estaba con mi profe en la concentración, con la ventana abierta y tomando mate. Entra una camioneta negra que, no sé, ¿es una camioneta o un ovni? Una cosa infernal. Infernal”, arrancó.

Iván Zamorano protagonista de increíble anécdota en Argentina. | Foto: Photosport

Vicó sigue y revela: “Bajan dos personas. Uno era un representante, yo lo conocía porque me había traído un jugador. Y venía un grandote que parecía… no sé, era una cosa inmensa, de pelo largo. Y me dice: ‘¿permiso, puedo entrar?’ Sí: era Iván Zamorano”.

“Yo te lo jugo por la memoria de mi hijo. Mi profe se quedó con la boca abierta, no teníamos celular. No lo podíamos creer. Iván Zamorano se sentó en la mesa de la concentración conmigo: ‘Quiero compartir un mate con vos. Yo quería conocerte’, me dijo. No lo puedo atestiguar porque no teníamos celulares”, sumó.

En el cierre -y entre risas- cuenta la promesa que Zamorano jamás cumplió: “Yo me quería morir. Iván Zamorano se sentó a tomar un par de mates en la concentración de Brown de Adrogué. Me dijo ‘Te prometo que voy a volver’. Bueno, no vino más, jajajá”.

La carrera de Iván Zamorano

Cobresal, Saint Gallen, Sevilla, Real Madrid, Inter de Milán, América de México y Colo Colo fueron los clubes que Iván Zamorano defendió a lo largo de su exitosa carrera como futbolista profesional.