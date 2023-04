El destacado periodista, Gonzalo Fouillioux habló sobre la postura que tuvo el plantel de Colo Colo con la prensa tras no llegar a un acuerdo con los dirigentes por el tema de los premios

Gonzalo Fouillioux no banca la postura del plantel de Colo Colo por el caso de los premios: “Esto del silencio ante un conflicto no tiene ningún sentido”

Colo Colo vivió horas de conflicto en lo que es la previa a su encuentro por la Copa Libertadores ante Deportivo Pereira, en la que el plantel del ‘Cacique’ habría tenido un encontrón con los dirigentes por no llegar a un acuerdo por el tema de los premios en la Libertadores, por lo que los jugadores habrían adoptado como forma de presión en lo dialogar con la prensa mientras no llegaran a un buen puerto con sus negociaciones.

Ante esta situación, el periodista Gonzalo Fouillioux tomó la palabra en el programa ‘Todos Somos Técnicos’ de TNT Sports y dejó su parecer sobre esta problemática, en la que encontró insólita la postura que tomó el plantel del ‘Popular’ en no hablar con los medios.

“Tú puedes tener un conflicto con los dirigentes por este tema (los premios), pero creo que cuando tú eres futbolista profesional de Colo Colo o capitán de Colo Colo, esto del silencio ante un conflicto con los dirigentes me parece que no tiene ningún sentido”, partió indicando Fouillioux.

Ahondando más en aquello, para el comunicador era importante que los jugadores del ‘Cacique’ se pudieran expresar tras lo que fue la victoria ante Huachipato y comenzar a palpitar lo que era su debut por la Copa Libertadores.

Tras el triunfo ante Huachipato, ningún jugador de Colo Colo habló con la prensa | Foto: Photosport

“Colo Colo había ganado un partido muy importante, creo que dentro de los deberes de ser jugador de Colo Colo o capitán, es manifestarte ante la opinión pública”, confesó en TNT Sports.

Finalmente, Fouillioux volvió a recalcar que le pareció una postura poco acertada por parte del plantel de Colo Colo en no hablar tras tener ciertas diferencias con los dirigentes del club

“No tiene nada que ver que haya un conflicto con los dirigentes por los premios a que los jugadores no quieran hablar”, finalizó.