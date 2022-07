Colo Colo consiguió hacer la tarea este sábado en el Campeonato Nacional. El elenco albo venció por uno a cero a Huachipato que le permite quedarse con los tres puntos, gracias a la solitaria conquista de Cristián Zavala para que el Cacique siga peleando en lo más alto del certamen en el fútbol chileno.

Gustavo Quinteros atendió a los medios de comunicación en la conferencia de prensa, en la cual destacó el triunfo conseguido esta tarde-noche en el Estadio Monumental que le permite seguir afianzado en la cima de la competencia del Campeonato Nacional.

“Fue un rival duro, se defendió muy bien, un partido con poco espacio, muy trabado. El primer tiempo creo que llegaron una vez en una pelota larga, después trataron de jugar de contra. Cuando hay mucha gente en defensa es difícil entrar, encontrar los espacios para los jugadores rápidos”.

Además, agregó que “Hicimos un gol, lo anularon, llegamos un par de veces para convertir, no pudimos, el segundo tiempo fue más cerrado todavía, pero pudimos anotar de media distancia. Se definió al final, pero tuvimos más claras y el gol anulado”.

Finalmente, respecto a este tema, el entrenador contempló que “Conforme, lo buscamos desde el primer momento hasta el final, merecimos el triunfo por las ocasiones creadas y la solidez defensiva”.

Colo Colo se impuso por uno a cero a Huachipato. (Foto: Agencia Uno)

Colo Colo se medirá frente a Universidad de Chile en el Superclásico

El próximo encuentro que tiene Colo Colo en el Campeonato Nacional es el Superclásico, que está programado para el siguiente fin de semana pese a que aún no está definido en su totalidad el recinto deportivo que pueda albergar este compromiso.

“El clásico vale tres puntos igual, es de mucha emoción para la gente. Tenemos que estar fuera de esos pensamientos y trabajar muy bien para seguir mejorando, corregir para que no vuelvan a suceder las situaciones adversas. E ir en búsqueda del resultado como en todos los partidos”.

No obstante, el entrenador aún no ha tomado en cuenta a su próximo rival. “No analicé todavía a la U de Chile. No voy a hablar porque no tengo los detalles y su verdadero funcionamiento y estrategia. Pero ya mañana y hoy a la noche miro un par de veces nuestro partido y miro al próximo rival. En la semana tendré más información de cómo juega la U, los jugadores de cuidado, las situaciones que generan en ataque y los espacios que dejan en defensa”.

En esta misma línea, no le toma mayor importancia a dónde vaya a disputarse en compromiso. “Quizás a todos nos jugaría jugar un clásico en el Monumental o en el Nacional, lleno de gente, pero no puede venir toda la gente. No entiendo por qué, sinceramente, pero los encargados sabrán por qué lo hacen. Y esto de salir de la ciudad, Colo Colo y la U tienen hinchas en todo el país, sería lindo jugar con un estadio lleno”.

Además, contempló que “Que sea donde los dos podamos dar el máximo por el espectáculo, los dos necesitamos ganar, por distintas situaciones. Sería lindo jugar con mucha gente y brindar un espectáculo agradable para todos”.

Finalmente, se refirió a la salida de Maximiliano Falcón quien abandonó con una fuerte dolencia en uno de sus tobillos, la cual espera no sea nada grave. “Falcón sufrió un pisotón que le dejó una marca muy grande, espero que no sea nada más que la herida. Le dolía mucho. Espero que se recupere y no sea nada grave”.