Colo Colo prepara su retorno a suelo nacional tras realizar su inter temporada en Argentina, lugar en donde trabajaron de gran manera pensando en lo que serán los grandes desafíos que se le aproximan en la etapa final del año, en donde los Albos buscan reforzarse para aquello y es ahí donde han tenido su principal problema.

En esta jornada el estratega del Cacique Gustavo Quinteros brindó una conferencia de prensa ante los medios de comunicación y habló de todo, en donde en uno de aquellos puntos se enfocó en Pablo Solari, quien ha estado envuelto en la polémica de su posible partida al América de México y explicó porque no ha estado disponible en los amistosos del club.

“Lo de Pablo coincide con una lesión que venía arrastrando. No pudo hacer fútbol en estos días. Siempre salir de un equipo es una muy buena opción, pero yo creo que a mitad de temporada es muy difícil, porque es difícil reemplazarlo. Ahora se abren mercados más importantes económicamente”, partió señalando Quinteros

Ahondando en la situación de una posible partida, el director técnico de los Albos señaló que en caso de que Solari parta sería un gran problema debido a que se debilita el equipo y que en esta temporada es complejo poder conseguir un reemplazo, por lo que prefería que se fuera a final de año.

Quinteros fue claro con sus declaraciones | Foto: Agencia Uno

“Si se llega a ir Solari debemos reemplazarlo y así nunca vamos a poder fortalecer el equipo. No tengo problemas en que se vaya al término de la temporada, porque hay más facilidades de reemplazarlo, aunque con Pablo es más difícil, porque no ocupa cupo y juega como refuerzo. Esperemos que se recupere pronto para tenerlo disponible”, explicó el DT.

Finalmente, Quinteros explicó que para él es fundamental que el equipo no se desarme, ya que ha tenido bastantes problemas con las lesiones, seleccionados en este período de trabajos, por lo que la salida de cualquier jugador sería aniquilante para el equipo.

“Estamos tratando de incorporar para fortalecer, entonces la idea es no dejar salir a nadie. Me han pedido algunos juveniles, pero no lo puedo hacer. Hoy nueve de los once que jugaron fueron Sub21, entonces tenemos muchas lesiones, jugadores seleccionados y necesitamos recambio. No pudimos hacer una Inter temporada con todos juntos”, cerró.