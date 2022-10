Gustavo Quinteros todavía no sabe que sucederá con su futuro. El técnico de Colo Colo está listo para el clásico ante la Universidad Católica y, de paso, también tiene la mente en el título y su posible partida del Cacique a fines de temporada.

Quinteros es buscado por varios elencos del continente como Emelec en Ecuador e Independiente de Avellaneda en Argentina. El técnico, según la infomación de Bolavip, tiene una cláusula de salida que bordea los 400 mil dólares. Es por ello que a fines de año se hará una revisión del contrato, aunque en Blanco y Negro dejaron claro que sí quieren seguir con el estratega.

Por ello, en la previa del partido, Quinteros dialogó con TNT Sports y comentó sobre los ofrecimientos que tiene desde distintas latitudes. El estratega fue sincero en lo que pasará con él y su futuro en Colo Colo para la próxima campaña en 2023.

"Lo he dicho muchas veces y también se lo dije a toda la gente que me llamó. Mi objetivo principal este año es el campeonato con Colo Colo. Después, por supuesto, al terminar el torneo siempre la prioridad la va a tener Colo Colo. Siempre nos sentaremos a hablar y trataremos de coincidir en el proyecto deportivo, porque lo que más me interesa es lo deportivo", deslizó.

Gustavo Quinteros tiene varios ofrecimientos y a fines de año tendrá que analizar su continuidad en Colo Colo (Agencia Uno).

Sin embargo, Quinteros también fue honesto en su declaración, antes del clásico contra la UC, y dejó en claro lo que él necesita para continuar en Chile junto al Cacique, aunque también le abrió la puerta a dejar la institución a fines de la temporada 2022.

"Ojalá que podamos hacer algo interesante y que podamos ir creciendo cada vez más hacia fuera, hacia torneos internacionales, tratar de apuntar a algo más y sé que también la institución estará de acuerdo, así que todo se da para que se continúe con el proyecto. Ahora, si viene alguna oferta imposible de rechazar de algún lado, bueno, ahí lo pensaré y hoy estoy metido en Colo Colo y no pienso en otra cosa", agregó.