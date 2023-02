Colo Colo sigue preparándose para lo que es la temporada 2023 que ya está en marcha, en la que la directiva del ‘Cacique’ trabaja en reforzar su plantilla, en donde al parecer en las últimas horas habrían abrochado la llegada de un nuevo refuerzo, tratándose de Matías de los Santos, quien llegaría a reemplazar al complicado Emiliano Amor.

Sobre estos temas ligados al plantel, el entrenador Gustavo Quinteros abordó lo que es la inminente llegada de su nuevo defensor, en la que avisó que tuvo dos opciones para poder reemplazar a Amor y espera que la llegada del uruguayo pueda concretarse a la brevedad.

“Nosotros teníamos dos jugadores con características parecida para reemplazar a Emiliano y hoy está prácticamente resuelto, hasta que el jugador no firme, no pase la revisión médica y no esté con nosotros, no podemos confirmar”, partió declarando Quinteros.

Profundizando en aquello, el DT explicó las características de quien sería su nuevo refuerzo en la zaga, en la que destaca que es similar a Emiliano Amor y es un jugador que puede aportar en demasía para afirmar la zona defensiva.

Quinteros alaba las condiciones del inminente refuerzo de Colo Colo | Foto: Agencia Uno

“Es un jugador parecido (a Amor), tiene buen juego aéreo, con perfil derecho, que puede jugar por izquierda. Es un jugador que, si viene, no tengo duda que va a aportar cosas importantes para el equipo”, señaló a los medios

Pasando a la necesidad de poder seguir reforzando su zona defensiva, el director técnico habló sobre la chance de poder fichar en el puesto de lateral derecho, en la que indica que se ha hecho bastante complejo encontrar a un nombre de categoría para dicho puesto y no descarta que deban esperar hasta mitad de año para encontrar un nombre en ese lugar.

“Por eso decía en general que el mercado no es tan fácil, uno busca. Nosotros teníamos en ese momento la posibilidad de incorporar a Matías Catalán, pero no se pudo. El jugador quería venir, pero el club no quiso. Es difícil, a veces no se da por estas circunstancias de los contratos y los clubes. Si no se puede incorporar ahora, tal vez esperemos hasta mitad de año”, explicó

Finalmente, Quinteros habló sobre la situación física de dos de sus refuerzos para este 2023: Carlos Palacios y Fabián Castillo, en la que por parte del volante nacional descartó que haya sufrido un tipo de molestia en las últimas horas y por el lado del colombiano, indicó que ya dentro de esta semana pudo entrenar a la par de sus compañeros, avisando que a ambos los irá llevando de a poco.

“Hay mucha información que no es verdad, (Palacios) nunca dejó de entrenar, nunca estuvo lesionado. Castillo entrenó normal, casi todos los días, se recuperó de una fatiga muscular y entreno normal. De a poco estos jugadores se están poniendo bien, no quiero apurarlos, quiero darle todas las posibilidades y que vayan sumando minutos, para que puedan estar al 100% de jugar un partido”, cerró.