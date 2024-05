"No me vengas a tratar como un niño": Jorge Valdivia y Sebastián Esnaola protagonizan áspera pelea en vivo por Arturo Vidal

Las palabras de Claudio Bravo sobre Arturo Vidal no pasaron para nada inadvertidas. El histórico capitán de La Roja aseguró que no quiere pasar por el ‘basureo’ que ha pasado un jugador tan ganador como el King en su vuelta al país.

Los dichos del arquero del Real Betis hicieron eco en ESPN Chile, donde Jorge Valdivia respaldó: “Cuando ustedes dicen que no hubo una crítica contra Arturo Vidal, sí la hubo. Yo sí he escuchado decir que está acabado, lo hablamos. Hay personajes que salieron de pantalla”, dijo.

Ante la consulta de Sebastián Esnaola sobre si fue Leonardo Véliz, Valdivia aclara que “No, es uno más. Guarello lo mismo, hablan de lo personal cuando tienen que comentar de Arturo y así vamos sumando. Si me dan el tiempo y busco las críticas con Arturo, sí vamos a encontrar y no son tan analíticas de la profesión y son más persona”, complementó.

Dichos de Bravo sobre VIdal despertaron chispa en Valdivia y Esnaola. | Foto: Photosport

“Cuando tú dices que el jugador está retirado, muerto, acabado, es basurear. Yo no digo que la mayoría, le doy el punto a Claudio. El error es generalizar”, cerró ante la inmediata consulta de Esnaola: “¿Han dicho que sea retirado? Porque yo no lo he visto”, dijo.

Valdivia, visiblemente ofuscado, le dijo “No me pautees”. Esnaola contraataca diciéndole “Si dices algo acá tienes que tener el respaldo”. “Estás todo el día trabajando en el periodismo, es cosa de buscar”, le responde el Mago.

Ahí, la pelea sube de tono y Valdivia le reprocha al comunicador: “No me vengas a tratar como un niño diciendo que no lo has escuchado, porque sí lo has escuchado. Ya te dije, te di dos nombres, búscalos”, cerró ante la atónita mirada del panel.

Lo que viene para La Roja

La Roja jugará un amistoso antes de partir a Estados Unidos y el rival será Paraguay en el Estadio Nacional compromiso que le servirá a Ricardo Gareca para probar alternativas de cara al torneo continental.