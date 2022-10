Gustavo Quinteros manifiesta su enojo de no poder gritar campeón en Coquimbo: "No poder dar la vuelta es horrible, creo que no es ideal y no es justo"

Colo Colo se prepara para lo que será un importante encuentro dentro del Campeonato Nacional este fin de semana, en donde los ‘Albos’ se pueden coronar como campeones del torneo chileno en caso de poder sumar una unidad en su visita a Coquimbo Unido en la cuarta región, en la que los hinchas del ‘Cacique’ no podrán estar presentes y que incluso, el plantel del ‘Popular’ no podrá tener su ceremonia de campeón en caso de poder conseguirlo por normativa de la autoridad.

Durante esta jornada, el estratega de Colo Colo, Gustavo Quinteros brindó su respectiva conferencia de prensa previo al duelo ante los ‘Coquimbanos’, en donde tuvo palabras a las decisiones que han ido tomando las respectivas autoridades ante los sucesos que envuelven al fútbol nacional.

“Lamentablemente hay muchas cosas para cambiar en el fútbol para que sea un fútbol mucho más competitivo y mucho mejor. A nosotros nos tocó jugar partidos decisivos sin público en el torneo y en copa. Hoy por hoy y por decisión y determinación de la autoridad, Colo Colo no puede recibir hinchada visitante, porque no se lo permiten, no porque Colo Colo no quiera, por ende, los hinchas de Colo Colo no pueden ir a otras canchas a alentar al equipo, no sé si por la autoridad o porque y eso está mal”, partió señalando Quinteros.

Profundizando en lo anterior, el DT ‘Albo’ confiesa que se debe realizar un arduo trabajo a nivel nacional para poder generar una reestructuración en todos los aspectos y para que así el fútbol en Chile no vaya perdiendo su esencia, debido a los actos de delincuencia que se han podido dejar ver en algunos encuentros.

Quinteros no esconde su enojo | Foto: Agencia Uno

“Si queremos tener un fútbol mejor, tener mejores espectáculos, mucha más gente en los estadios, tenemos que empezar a reestructurar todo, desde la seguridad, desde la aceptación de hinchas visitante, de que podamos entre todos colaborar para tener un fútbol más competitivo y mejor, con toda la gente en la cancha”, explicó el estratega.

Finalmente, Quinteros no dejó de lado su descontento ante la decisión de que no puedan gritar campeón en caso de poder conseguirlo en Coquimbo, ya que es algo injusto ante el equipo merecedor de su premio y espera que esto pueda ser un punto de inflexión para que se mejore a futuro y no sea un método modelo para implementar en futuros torneos.

“Hoy viajar, nosotros tenemos una ilusión enorme, que a lo mejor que si sale todo bien y ganamos o empatamos el partido, no vamos a recibir ningún premio, no vamos a poder tal vez dar la vuelta, es horrible, creo que no es ideal, no es justo, no debería ser así. Eso no poder recibir gente, de no poder dar la vuelta, de no recibir el premio, yo creo que se debe ir cambiando y mejorando”, cerró.