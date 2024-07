Reconocido periodista le cae con todo a Jorge Almirón: "Cómo no le va a ganar a Santa Cruz"

Colo Colo igualó 1 a 1 ante Deportes Santa Cruz en la ida de las semis de la zona centro sur de Copa Chile. La igualdad dejó en realidad más sabor a derrota en el equipo de Jorge Almirón, que deberán definir la llave el próximo sábado en el Estadio Monumental.

Si bien el “Cacique” no contó con varios de sus titulares, entre ellos, Carlos Palacios, en el papel los albos eran superiores, algo que Romai Ugarte destacó con letras mayúsculas en conversación con BOLAVIP.

En primera instancia, el comunicador le cayó con todo al DT del cuadro popular: “(Jorge) Almirón desde que llegó declara de esa forma, que esto no importa, que el equipo jugó bien… y uno ve otra cosa”.

Luego, se refirió al duro desafío que tendrá el “Cacique” a nivel continental: “Colo Colo está en el frente de Batalla más importante que es la Copa Libertadores. Se está reestructurando el equipo para pelear ahora con los colombianos en una llave muy dura”.

Sobre ese tema, remató diciendo: “Esto era una preparación. Falta Correa… pero con lo que tenía, ¿Cómo no le va a ganar a Santa Cruz?“.

La fuerte crítica de Romai Ugarte al Colo Colo de Jorge Almirón

Siguiendo con su duro análisis, el excomentarista de TNT Sports aseguró que los albos se vieron superados en velocidad por el joven plantel de Santa Cruz.

“No puedes empatar con Santa Cruz, aparte que son un equipo joven y les pasa la cuenta. No se veían rápidos. Colo Colo No era un equipo rápido”.

Finalmente, valoró el trabajo del cuadro local: “Tuvo sus oportunidades Santa Cruz y cuando tuvo la más clara la aprovechó. A Colo Colo le falta, le falta, le falta”, insistió.

¿Cuándo se juega la vuelta?

El partido de vuelta entre albos y unionistas será el día sábado 13 de julio a contar de las 17:30 horas en el Estadio Monumental.