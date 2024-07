En la historia de la Universidad de Chile sin duda que uno de los grandes y recientes ídolos del club es el ex portero, Johnny Herrera, quien logró importantes campañas con el club y se consolidó como uno de los guardametas más exitosos en los ‘Azules’.

El hoy retirado arquero tuvo una tremenda conversación con Marcelo Ramírez en su programa en Youtube ‘El Legado’, en la que tuvo su segunda parte y dentro de esta, el ‘Samurái’ reveló su gran pena que vivió dentro de la Universidad de Chile.

“Fueron más de 20 años que estuve en el club y yo me fui con el corazón roto, me fui con mucha pena. Aparte como se dio, todos los hueo… que estaban a cargo del club en esa época se pusieron de acuerdo para sacarme del club sí o sí”, comenzó señalando Herrera.

Siguiendo en eso, el histórico azul recordó lo que fue su último partido con la camiseta azul en el duelo ante Deportes Iquique, en la que expresó lo que fue ese crucial duelo, en donde considera que le tapó la boca a quienes querían su salida en la interna del club.

“Vieron que el equipo estaba tan cagado, que el equipo estaba último y me tuvieron que volver a poner, entonces vuelvo al arco titular y capitán, le ganamos a Iquique con un estadio lleno, salimos del último lugar y después vino el estallido social”.

Herrera y su último partido con la camiseta de la U | Foto: Photosport

“De la forma que volví fue super emocionante, me hicieron una nota super bonita después en la cancha, como que le había tapado la boca a todos los tipos que me estaban echando ya y yo tenía que estar en el arco”, explicó.

Finalmente, Herrera ahondó en lo que fue su sentir tras aquel duelo ante Iquique, en el que pensó que podría haber continuado en el club, luchando por ser un elemento de ayuda para el club, pero desde la directiva de la U le cerraron las puertas para seguir su legado en los ‘Azules’.

“Después del estallido social no se pudo seguir jugando, yo dije ‘terminé jugando, debieron haberse dado cuenta de lo importante que era yo estando en cancha, iba a pelear el puesto con cualquiera, siempre me sentí preparado’, luego me cierran la puerta y me dicen que me tengo que ir. Cada uno en un futuro va estar en el lugar que le corresponda y las consecuencias de la vida son esa, los sacaron cascando a todos y sería”, concluyó.