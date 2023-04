Gustavo Quinteros no ve a un favorito en este Campeonato Nacional: "No hay un equipo como Colo-Colo el año pasado que sacaba diferencias en lo futbolístico"

Gustavo Quinteros ya palpita el duelo contra Universidad Católica por la fecha 10 del Campeonato Nacional. El estratega de Colo-Colo comentó sobre el nivel tanto de los albos como de la UC de cara a este importante partido.

"No hay un equipo que esté jugando a muy buen nivel de forma regular, excepto Huachipato que venía jugando a su nivel, sin tantos altos y bajos", comenzó diciendo Quinteros.

"Después todos los equipos, nos incluímos, tuvimos momentos buenos y malos. Lo que pasa también es que Católica ganó partidos, con fortalezas que tienen que son los delanteros en el área, centros, pelotas paradas, juego aéreo. Hay que valorar que más allá de, a lo mejor no jugar tan bien en todos los partidos y no superar a los rivales futbolísticamente, si lo ha conseguido en los resultados", continuó diciendo el técnico albo.

Colo-Colo viene de ganarle a domicilio a Huachipato por el Campeonato Nacional. (Photosport)

Quinteros tambien señaló que no ve a un claro favorito para quedarse con el torneo. "Yo creo que este es un campeonato para los equipos que ganan 2 o 3 partidos seguidos y se meten arriba. Aún no veo a un equipo que saque diferencias futbolísticas contra otro. No hay un equipo como Colo-Colo el año pasado que sacaba diferencias en lo futbolístico".

Para cerrar el técnico albo comentó sobre lo que espera con su equipo. "Nuestra idea es encontrar el mejor funcionamiento futbolístico y jugar bien, que es lo que nos gusta a todos. No basta con solo ganar, sino que también hay que demostrar un buen juego que nos permita alcanzar los triunfos", concluyó.