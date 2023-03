Quedan pocas horas para que en el Estadio Monumental se viva la edición 193 del Superclásico, entre Colo Colo y Universidad de Chile. No solo es un duelo trascendental por la parte alta del Campeonato Nacional, sino que también por la historia entre ambos clubes.

Los albos cayeron por última vez en Macul ante la U en septiembre de 2001, hace ya casi 22 años. Además, el último triunfo oficial de los Azules en Superclásicos ocurrió en mayo de 2013, por lo que también el conjunto universitario buscará vencer a Colo Colo por primera vez en 10 años.

Sin embargo, los seguidores albos buscan que esa positiva racha sobre el archirrival se prolongue. Uno de ellos es Hugo Gónzalez, histórico defensa albo que conversó con Bolavip Chile antes del encuentro: "Esperemos que se mantenga la paternidad, todos los colocolinos queremos obviamente que se mantenga".

Pero al ex entrenador interino del Cacique, que dirigió a los Albos en la última caída ante la U, no solo le preocupa mantener la racha invicta ante el rival, sino que también está atento a la tabla de posiciones: "Es importante no solamente por una cuestión de paternidad, sino que también porque se aumenta en la tabla de posiciones, para poder estar en los primeros lugares".

Hugo González dirigió a Colo Colo en la última caída ante la U, en 2013 | Foto: Agencia Uno

También el defensor, que conquistó dos títulos de Primera División con el Cacique, lamenta la posible no inclusión de Maxi Falcón en el equipo titular: "Está complicado, si bien es cierto Falcón venía jugando y había subido su nivel, lo expulsaron. Ahora puede ser que ha tenido muchos más clasicos, yo habría apostado por Falcón, pero la decision la toma Quinteros y el sabrá y verá por el bien del equipo a quien pone en la zaga", cerró Hugo González.

El encuentro entre Colo Colo y Universidad de Chile se disputa este domingo 12 de marzo a las 18:00 horas en el Estadio Monumental, y será válido por la jornada 8 del Campeonato Nacional.