Una noticia dejó a los hinchas albos boquiabiertos durante los últimos días. Y es que el ex delantero Esteban Paredes se hizo presente en los entrenamientos de Colo Colo, todo en la antesala del Superclásico del fútbol chileno ante la Universidad de Chile.

¿El motivo? El goleador histórico del fútbol chileno quiere llegar de la mejor forma posible a su despedida del fútbol profesional que se realizará el próximo 25 de marzo en el Estadio Monumental, la cual contará con grandes invitados, como: Arturo Vidal, Pailita, Amerikan Sound y Gonzalo Fierro, entre otros.

Paredes trabaja a toda máquina para llegar de la mejor forma a su despedida | Foto: Colo Colo

Esta situación no cayó para nada bien a uno de los históricos del conjunto Popular, como lo es Eddio Inostroza, quien habló en exclusiva con Bolavip Chile y se expresó ante este controversial tema.

"Yo quiero mucho a Esteban Paredes pero me parece que no es bueno porque hay una distracción y ellos necesitan la mayor concentración. Para mí, no me gustó", sostuvo el ex ayudante de Mirko Jozic.

Siguiendo en la línea de su explicación, para ‘Yiyo’ la escuadra dirigida por Gustavo Quinteros "se tiene que concentrar en todo lo que tiene que realizar, ellos tienen que trabajar, trabajar y trabajar, y cuanto más trabajen será mejor".

Finalmente, Inostroza le cargó la mano al apodado Bendito del Área. "Él va ser más distractivo, si él ya pasó", cerró.