Histórico de Colo Colo no tiene piedad y hace pebre a los juveniles del Cacique: "Están más preocupados de lo que pasa fuera de la cancha”

Colo Colo ha tenido un irregular comienzo en esta temporada 2023 y así lo reflejan los resultados y su rendimiento dentro de la cancha, en donde su estratega, Gustavo Quinteros aún trabaja en poder encontrar el equipo ideal con sus nuevos jugadores para poder obtener la regularidad que tanto anhela.

Sobre el presente del ‘Cacique’ un ex jugador de los ‘Albos’ como lo fue Fernando Vergara conversó con el Prensa Futbol y se refirió a lo que ha sido este inicio de año para Colo Colo, en la que deja en claro que no ha encontrado su funcionamiento ideal como la pasada temporada.

“No se ha visto el mismo Colo Colo que salió campeón. Los jugadores nuevos no se han acoplado de buena manera a pesar del buen nombre que tienen. No tiene que ser excusa en todo caso”, partió señalando Vergara.

Ahondando en aquello, el ex goleador del ‘Popular’ hizo un llamado de atención a la directiva en base a los refuerzos que trajeron para esta temporada, en la que encuentra que varios de los jugadores que arribaron no llegaron en un buen momento a Colo Colo.

Vergara destaca a Pizarro en Colo Colo | Foto: Guillermo Salazar

“El club tiene que tener criterios de búsqueda al momento de armar un plantel. Darío Lezcano un seleccionado paraguayo que hizo goles en México, pero lamentablemente no venía en su mejor momento. Lo mismo que Fabian Castillo”, explicó.

Sobre lo que es el futuro, el estratega tuvo su reflexión a lo que fue el grupo que le tocó al ‘Cacique’ en la Copa Libertadores 2023, en la que consideró que fue un sorteo favorable y que el único rival de peso es Boca Juniors.

“Colo Colo tiene de todo para poder clasificar, donde el favorito que es Boca es el peor de los últimos años. A Pereira y Monagas debiera ganarles por calidad de plantel y de historia en la competencia”, confesó a Prensa Fútbol.

Finalmente, Vergara hizo una importante reflexión sobre lo que ha sido uno de los grandes problemas en Colo Colo en los últimos años, la cual ha sido la salida de alguno de los jugadores jóvenes del ‘Cacique’, en la que el ex jugador le dejó un potente mensaje a los jugadores que muestran sus primeras armas y aprovechó de dejar un tirón de oreja.

“Hay un problema grande en la cantera de Colo Colo, donde un jugador de 18 años no puede quedar libre. Es una situación propicia para los representantes. Hoy en día los juveniles están más preocupados de lo que pasa fuera de la cancha”

“Los jugadores jóvenes se tienen que ganar en cancha la chance de ser titular, tal como lo hizo Vicente Pizarro. Uno que no la aprovechó fue Joan Cruz. El jugador joven de Colo Colo tiene que estar preparado para aguantar la presión. A Damián Pizarro no hay que protegerlo, porque tiene la personalidad para rendir en el equipo titular”, cerró.