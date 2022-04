Hugo González y el encontronazo de Pavez con Villanueva: "Se ganó y se olvida todo, no es para encender la mechita que no tiene sentido"

Esteban Pavez y Carlo Villanueva tuvieron un encontronazo que llegó a los empujones una vez finalizado el partido de Colo Colo ante Fortaleza por la Copa Libertadores 2022. Hugo González, exfutbolista del Cacique pone calma a la hora de comentar la situación.

"Algo se tiene que haber dicho que, a lo mejor, no cuidaron la pelota, pero se termina ahí esa pelea, ni siquiera pelea", expresa el entrenador con experiencia en las cadetes del Cacique y también con pasos como interino en el primer equipo.

González continuó su comentario con paños fríos y se enfoca en en el triunfazo albo: "Se olvida todo, se ganó y se olvida todo. No pasó nada", dice en diálogo con Bolavip.

El profesional aseguró que se debe dar vuelta la página: "No me fijé que había sucedido. Carlo se fue y Esteban iba atrás, no se dijeron nada. No es para encender la mechita que no tiene sentido. Queda en la cancha".

Ambos futbolistas tendrán que hacer las paces para enfocarse en los importantes desafíos que tendrá el Cacique, primero el domingo a las 17:30 ante Unión Española en Santa Laura, con la misión de seguir en el liderato y el miércoles a las 18:00 frente Alianza Lima en el Monumental con el objetivo de conseguir un inicio 6/6 en la Copa Libertadores 2022.