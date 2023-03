Durante los últimos días se ha conocido sobre la intención que tendría Aníbal Mosa de volver a la presidencia de Blanco y Negro tras la junta de accionistas pactada para el próximo 21 de abril.

De producirse, sería el tercer período en que el empresario toma el mando de la institución que rige los destinos de Colo Colo. Un camino bastante especial que ha tenido de todo cuando le ha tocado ser el timonel del club.

Durante este jueves en Radio Agricultura, Juan Cristóbal Guarello realizó una especial radiografía sobre Mosa y por qué siempre está con la intención de manejar los hilos del club albo.

"¿Cuál es el problema de Mosa? es que dejó al club en la quiebra, dejó al club con un déficit, números rojos monstruosos y parte de los problemas que tiene Colo Colo hoy y no traer jugadores de la primera línea es la herencia de eso", reveló el comentarista.

Agregó un aspecto bien especial y que va de la mano de la imagen que quiere irradiar el director de Blanco y Negro tanto dentro como hacia afuera y sobre todo, con los colocolinos. "Otro problema de Mosa es que quiere ser querido, que la gente lo quiera, quiere ser popular. Es por eso, que toma medidas que a la gente le gusta y a los jugadores les gusta. Él llegaba al camarín, los jugadores le pedían doble premio y les daba el doble premio", recalcó el periodista.

También, trajo a la memoria otro episodio que se remonta hace algunas temporadas atrás, cuando el argentino Pablo Guede estuvo al mando de la banca alba, momento en el que según Guarello, Aníbal Mosa permitió que fuese un amo y señor del club. "Llega un momento en que vio que Guede podía dar lo dejó hacer y desahacer, le pasó las llaves del club a Guede y después eso lo reconoció"; detalló.

"Mosa le entregó las llaves del club a Guede", señaló Guarello este jueves en Radio Agricultura (Archivo)

Finalmente, Guarello no se guardó nada y señaló que casí el empresario es motivo de burla de los jugadores. "Mosa establece una relación que no es jerárquica con los jugadores, casi como que le pegan 'cachamales' en la pelada y así no puede ser. Lo que le piden, él se los da"; cerró.