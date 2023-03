Canterano del cacique aún no resuelve su futuro con los albos y de no haber prontas soluciones, ya a mitad de año podría negociar como jugador libre.

Durante la mañana de este jueves, Radio Agricultura dio a conocer la información que tanto Universidad de Chile como la Universidad Católica están atentos a una particular situación que vive un joven jugador de Colo Colo, quien no ha renovado con el club.

Hablamos del atacantre Alexander Oroz, quien aún se mantiene en suspenso si irá continuar en la tienda alba o no. El futbolista finaliza contrato a fines de esta temporada, pero como informó el mismo medio, aún nadie de Blanco y Negro se ha acercado a negociar su continuidad y de no ocurrir, el ex seleccionado sub 17 estará en condiciones de negociar en calidad de agente libre.

Y precisamente nuevos antecedentes se han recopilado en el caso del "Flecha" que ante esta incertidumbre, otros clubes grandes miran de reojo la situación del ex jugador de Deportes Iquique.

Y fue en la misma 92.1 que el periodista que cubre los pormenores de la U para el programa, Carlos Rudloff, reveló un importante detalle en su investigación y si es que el futbolista interesa o no en el Centro Deportivo Azul.

"Pregunté a la U y me dicen textual, 'podría ser, pero por ahora solo humo'", fue la consideración que realizó el comunicador en base a este tema del atacante de 20 años que ni siquiera es considerado por Gustavo Quinteros.

Por edad, Alexander Oroz aún puede jugar en el Campeonato de Proyección, ¿Lo haría en la U? (Prensa Universidad de Chile)

ver también Juvenil de la U asume el favoritismo que tienen en la Copa Chile

Muchos ya vislumbran que se pueda dar una repetición de la llegada de Matías Zaldivia a la U, quien pasó desde Macul hacia La Cisterna desde luego generando mucho ruido en un comienzo, que se ha ido disipando tras el buen nivel del "22" laico.