En Colo Colo cumplieron una parte importante en el mercado de fichajes, pues ficharon a Javier Correa, un refuerzo que llega con un buen presente en su anterior club, Estudiantes de la Plata.

Precisamente en el cuadro Pincharrata compartió con un chileno. Se trata de Javier Altamirano, con quien tuvo una gran relación. El delantero reveló la referencia que le dio el formado en Huachipato sobre el Cacique.

“Con Javi hemos hecho una relación muy linda. Se encuentra bien, me puso muy feliz, verlo entrenar otra vez con el grupo y me dijo que venía a un club bárbaro, que no lo dudara, así que son referencias que me dieron todos mis excompañeros chilenos que tuve”, dijo el nuevo refuerzo Albo en diálogo con De Fútbol Se Habla Así de Sports.

También se refirió a la motivación para llegar a Colo Colo. “Me agarra en un buen momento. Estaba jugando bien y necesitaba probarme yo también a esta institución que es muy grande y también por las instancias que está jugando en Copa Libertadores”.

Javier Correa recibió buenos comentarios sobre Colo Colo previo a su llegada. (Foto: Photosport)

¿Hay una mochila por ser el tercer refuerzo más caro de la historia de Colo Colo?

Javier Correa descarta tener una presión tras ser el tercer refuerzo más caro de la historia del Cacique tras Macnelly Torres y Lucas Barrios: “No. El fútbol se maneja así, Estudiantes puso el precio al jugador que estaba haciendo los goles en su equipo, lo iba a hacer valer. Ellos también habían invertido por mí. En fútbol eso no se tiene ni que hablar”.

Su foco pasa por tener una buena performance en la cancha: “Uno tiene que rendir en la cancha que para eso lo trajeron. Después lo monetario queda de lado. Si andas mal obviamente vas a ser una pérdida, pero si andas bien es un golazo”.