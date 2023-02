Ex jugador de fútbol y de Colo Colo, Macnelly Torres, hizo un repaso de su estadía en el Estadio Monumental y contó la gran pena que significó la dura eliminación ante el Palmeiras por la Copa Libertadores 2009.

La dura eliminación alba ante Palmeiras que Macnelly Torres no olvida: "Pensé que era el equipo que podía llegar a final de Libertadores”

Macnelly Torres llegó a mediados de 2008 a Colo Colo e inmediatamente se ganó el cariño de gran parte de la hinchada del Cacique por su vistoso juego proveniente del Cúcuta que, a ratos, hacía olvidar a otras glorias de esa época como Giovanni Hernández o Jorge Valdivia, entre otros.

El colombiano estuvo de invitado en el panel de De Fútbol Se Habla Así de DIRECTV Sports y recordó lo que fue su paso por el Estadio Monumental y un momento que le quedó marcado a él y a los hinchas del Cacique.

“Tengo muchos recuerdos de la gente del club. Teníamos un equipazo dentro y fuera de la cancha, llegué a un gran grupo en mi primera experiencia de salida de Colombia”, dijo en primera instancia el cafetalero.

Torres en su paso por Colo Colo en 2010. | Foto: Archivo

Para Macnelly, no fue fácil: “En Colo Colo cuesta rendir mucho, a mí me pasó. Venía de un club que no peleaba muchos títulos y en Colo Colo te lo exigen en cada temporada. Los jugadores tienen que tener mucho carácter y valentía para soportar a la hinchada y al club como tal”.

Si hay una herida que sigue abierta en Colo Colo es la eliminación de la Copa Libertadores 2009 a manos de Palmeiras con un zapatazo de Cleiton Xavier en el epílogo: “Quedamos en deuda tras no pasar a octavos de final en Copa Libertadores con el equipo que teníamos. Estaba en mi mejor momento en Colo Colo y sufrí un desgarro. Pensé que era el equipo que podía llegar a final de Libertadores”.

ver también Coke Hevia asegura que Cachila Arias es opción en Colo Colo

De igual manera, en el cierre, Torres agradece que ese año terminó con una alegría: “Dimos vuelta la final del 2009 en Santa Laura y Universidad Católica no pudo reaccionar. Fue un partido muy lindo. Salir campeón dos veces con Colo Colo son cosas que no voy a olvidar”, remató.