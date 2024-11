Colo Colo oficializó la salida de Guillermo Paiva convirtiéndose en el quinto jugar que no seguirá en el club para el próximo año.

Nuevas informaciones son las que comienzan a surgir respecto a la conformación del plantel en Colo Colo. Hace pocos instantes, se confirmó la salida del delantero paraguayo Guillermo Paiva quien no continuará en el club de cara a los desafíos del próximo año. El atacante de 27 años deberá volver a Olimpia para seguir desarrollando su carrera deportiva.

Colo Colo, a través de sus redes sociales, confirmó la salida de delantero guaraní. “Muchas gracias, querido Guille. En el día de hoy, anunciamos la salida del delantero Guillermo Paiva, quien se encontraba a préstamo en el club”, comenzaron publicando en las plataformas digitales de la institución.

No fue lo único que publicaron debido a que, además, consignaron “muchas gracias Guille por tu entrega, compromiso y principalmente por dejar todo en la cancha en cada partido. Tu aporte fue muy importante para lograr la estrella 34 y la Supercopa”, contemplaron en el mensaje de adiós.

Finalmente, agregaron “mucho éxito en tus próximos desafíos profesionales, Guille”, cerraron para despedir al delantero paraguayo. El jugador oriundo de Presidente Franco logró alzar dos trofeos con la camiseta de Colo Colo en el fútbol chileno antes de emprender su viaje de regreso a su país para volver a Olimpia, quienes son dueños de su pase.

La despedida de Colo Colo a Guillermo Paiva. (Foto: @ColoColo)

Los números de Guillermo Paiva en Colo Colo

Guillermo Paiva llegó al club durante el pasado 16 de febrero del presente año. El delantero disputó un total de 45 partidos durante toda la temporada de Colo Colo entre las competencias del Campeonato Nacional, la Copa Chile, la Copa Libertadores y la Supercopa. Se fue con dos títulos del fútbol chileno en su palmarés.

En el desglose de sus estadísticas, el futbolista disputó: 24 partidos del Campeonato Nacional, siete de la Copa Chile, 13 de la Copa Libertadores y uno en la Supercopa. Considerando todos estos compromisos, el delantero anotó en cinco oportunidades y entregó cuatro asistencias.

De los cinco goles convertidos, el paraguayo anotó tres en el Campeonato Nacional (vs Everton, Palestino e Iquique), uno en Copa Chile (vs O’Higgins) y uno en la Copa Libertadores (vs Fluminense).

¿En qué clubes ha jugado Guillermo Paiva?

La carrera futbolística de Guillermo Paiva a sus 27 años se compone de la siguiente manera: