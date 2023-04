Colo Colo está pasando un complicado momento económico luego de la sanción al Estadio Monumental en el fútbol chileno, que lo dejará sin público, al menos, por tres partidos. La dirigencia de Alfredo Stöhwing colocó una orden de no innovar y eso no funcionó para el juego de hoy ante Palestino.

El presidente de Blanco y Negro mostró su preocupación y también su enojo con los mal llamados hinchas, que por su dudoso y problemático comportamiento dejaron al Monumental sin los fanáticos en los juegos de la Primera División. Sin duda, esto reciente totalmente las arcas de la institución con millonarias pérdidas.

Alfredo Stöhwing, quien seguirá un año más al mando de Blanco y Negro, realizó una dura confesión sobre lo que el club pierde económicamente sólo con los juegos de la Primera División, ya que aún no reciben sanción o alguna amonestación de la Conmebol por lo acaecido ante Monagas en la Copa Libertadores.

"Es un daño tremendo. La gente no sabe del costo. Piden refuerzos, que el equipo ande bien y no saben el daño que nos hacen como club. Esta situación nos cuesta cientos de millones", expresó Stöhwing.

Colo Colo arriesga sanciones ahora en la Libertadores (Guille Salazar)

Stöhwing, en su llegada a un vacío y silente Estadio Monumental con la primera fecha de sanción sin público, realizó una dura revelación y el impacto que esta medida tiene en las arcas económicas del Cacique para el futuro.

"Son más de mil millones de costo para Colo Colo y ni hablar los de la Copa Liberadores. Es una catástrofe y que va a repercutir en el nivel del equipo. No hay nada más que hacer", manifestó.

Ahora, la Conmebol también podría pronunciarse sobre lo que puede ocurrir o no en el Estadio Monumental por lo de la Libertadores. Ante ello, Stöhwing es claro. "No he recibido ninguna información. Espero no tener ninguna que sea negativa, al menos. Prefiero ser optimista y que todo va a ir bien, pero no es fácil", admitió.