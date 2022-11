En Colo Colo ya trabajan en lo que será la temporada 2023, en donde los directivos de ‘Popular’ ya se enfocan netamente en lo que será el mercado de pases, en donde una de las grandes solicitudes que hizo su actual entrenador, Gustavo Quinteros, es poder mantener su plantilla y reforzar ciertas zonas del equipo, en donde el puesto de delantero necesita un jugador que pelee con Juan Martín Lucero y en los últimos días ha vuelto a reflotar el posible interés por Leandro Benegas.

Ante esto, el hoy atacante de Independiente dialogó con el programa ‘Muy Independiente’, en la que fue consultado ante la posibilidad de poder partir del ‘Rojo’ en la próxima temporada ante el sondeo que existe por parte de Colo Colo, en la que el delantero fue muy cauto con su respuesta.

“No he tenido nada, no he hablado no nadie. La semana pasada hablé con mi representante de como venía todo y me decía que está todo lento por el Mundial, que seguro todos van a esperar un mes antes que empiecen las ligas. Por ahora, nada”, partió señalando Benegas.

Profundizando en lo que fue su temporada, el jugador que tuvo un paso por la Universidad de Chile, recalcó en que consideró como positivo su año personal en uno de los grandes de Argentina, algo que señala que no es para nada fácil, sobre todo por el momento que atraviesa el equipo.

Curicó fue el último paso de Benegas por el fútbol chileno | Foto: Agencia Uno

“El balance es más que positivo. Llegar y empezar a ponerse la camiseta de Independiente no es fácil. Traté de adaptarme lo más rápido posible y aportar en lo que me tocaba. Siento que lo hice bien, después cada uno puede tener sus propias opiniones “, detalló.

Finalmente, Benegas dejó en una completa incertidumbre sobre lo que será su futuro, en donde indicó que debe presentarse a entrenar a finales de noviembre y después de aquello, se verá si el próximo DT del ‘Rojo’ querrá contar con sus servicios para lo que será la próxima temporada.

“El 30 de noviembre tengo que presentarme a entrenar y ahí ver qué posibilidades puedo tener en Independiente. Está todo muy verde como para dar una noticia ahora. Hay que ver si tienen ganas de que siga. Cuando llegué, no lo hice con un contrato de los que está acostumbrado Independiente, es bajo. Habrá que volver a hablar sobre eso y ver qué ganas tienen“, cerró