El histórico ex defensor del Cacique, Luis Mena tuvo palabras para lo que será la partida de Pablo Solari a River Plate de Argentina, en donde señaló que tomó una gran decisión en su momento el de no ir al fútbol mexicano

En estos últimos días de lo único que se habla dentro del mundo de Colo Colo es sobre la partida del delantero argentino, Pablo Solari, quien en los últimos días recibió una seductora oferta por parte de River Plate de Argentina, la cual fue aceptada por la directiva del Cacique, quien dio el OK para la salida del jugador.

Un histórico y hoy entrenador del primer equipo del fútbol femenino en Colo Colo, Luis Mena habló con Radio Cooperativa sobre la salida del ‘Pibe’, a quien le genera sentimientos encontrados su partida, debido a que será una baja importante para el plantel, pero que sin duda es un gran paso el que está dando para su carrera.

“Hay dos lecturas, primero obviamente que como hincha es un gran jugador que nos deja, pero por otro lado también hay que ver el futuro de él, que es joven y que está dando un paso importantísimo llegando a un equipo tan grande como River. Son sentimientos encontrados, pero le deseo lo mejor, es un chico que en poco tiempo se ganó el cariño del club y eso no es fácil, desearle lo mejor porque tiene un potencial grandísimo y ojalá que no llegue solamente a River, si no que a las latitudes que él quiere”, partió señalando Mena.

Siguiendo en la línea de sus dichos, el multicampeón con el Cacique señaló que lo mejor que pudo hacer el jugador fue esperar y haber rechazado la oferta que recibió por parte del América de México, ya que ahora en River Plate tendrá todas las armas para poder lograr su ansiado paso al fútbol europeo.

Pablo Solari partirá a River Plate | Foto: Agencia Uno

“Sin lugar a dudas que es un paso importantísimo, mucho mejor que el que pudo dar hace un tiempo atrás yendo al América, sin desmerecer, creo que el América es el equipo más grande de México, pero su trampolín para ir a Europa sin duda que River le va ayudar muchísimo”, explicó el ‘Lucho’.

Finalmente, Mena tuvo palabras para lo que fue esa propuesta rechazada por parte de Colo Colo ante la oferta del América, la cual hoy en día le permitió a Pablo Solari jugar en el equipo de sus amores y poder dar un gran paso en su corta carrera.

“Obviamente, no solo Daniel (Morón), toda la gente que estuvo involucrada en esa no ida a México. Se va un gran jugador, pero como te digo espero que le vaya muy bien en River Plate”, cerró.