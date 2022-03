Colo Colo consiguió una contundente victoria sobre Palestino. Los albos se impusieron por un claro cinco a cero al elenco árabe, que les permitió quedarse con los tres puntos y encaramarse en el segundo puesto del Campeonato Nacional.

Uno de los buenos valores de este partido fue el centrocampista Leonardo Gil. El colorado está retomando su buen nivel con la camiseta alba y que encantó a los hinchas durante la temporada pasada, a pesar de que en alguna oportunidad fue cuestionado por la baja de rendimiento que demostró en unos partidos.

Marcelo Barticciotto comentó el buen partido que concretó el centrocampista en el Municipal de La Cisterna, apuntando a que viene mejorando su nivel desde partidos anteriores y que incluso lideró con las funciones que demostró en el partido del pasado domingo.

“A mi entender, las luces se las llave Solari, Lucero por los goles que hizo y me parece bien, pero los trabajos de Gil en los últimos partidos fueron notables. Ayer siempre estuvo recibiendo a la espalda de los dos volantes centrales y nunca lo pudieron agarrar, siempre recibía de costado con perfil orientado hacia el arco de Palestino y desde ahí genera superioridad numérica Colo Colo, con los de afuera, con Lucero, con Pavez que se suelta”.

Pero eso no fue lo único que expresó el exfutbolista, quien además agregó que “Jugó muy bien, hizo un muy buen partido, pero también la resistencia de Palestino fue nula. El nivel de Palestino estuvo lejos de los partidos que venía demostrando y lejos de lo que uno suponía eran los equipos de Gustavo Costas”.

No obstante, el hoy comentarista deportivo fue enfático en apuntar a que no se vio un buen rendimiento de Palestino a quienes incluso comparó con elencos del fútbol amateur. “En Colo Colo se crearon muchas ocasiones de gol, crecieron sus individualidades, colectivamente hizo un buen partido. No, si hicieron un gran partido, un gran partido, pero los errores de Palestino fueron de un equipo amateur”.