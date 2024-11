Leonardo Gil se convirtió en uno de los futbolistas que fue oficializado que no seguiría defendiendo la camiseta de Colo Colo. El centrocampista logró estar en el club durante cuatro años firmando su arribo al club en enero del 2022, pese a que en el 2021 llegó en calidad de préstamo.

No obstante, durante este martes, el centrocampista se tomó un tiempo en medio de sus vacaciones para publicar su despedida de Colo Colo. “Mi querido Colo Colo” , parte diciendo el volante en una publicación. “Ha llegado el momento de despedirme de ustedes, y al hacerlo, me invaden mil recuerdos y momentos que compartimos juntos” .

“Cuando me contactaron en 2021, no dudé ni un segundo en unirme a este hermoso club. Si bien sabía que eran años difíciles sin ganar títulos y con una lucha por evitar el descenso, representar a un gigante de América siempre fue uno de los grandes objetivos de mi carrera, y no me arrepiento de nada” , continúa relatando el centrocampista.

“Quiero agradecer infinitamente a todos los que forman parte de este club: utileros, kinesiólogos, médicos, cocineros, cuerpos técnicos, mis compañeros y, por sobre todo, a ustedes, los hinchas, quienes siempre me apoyaron y son los que realmente hacen grande a Colo Colo. Porque este club es grande gracias a su gente, y ese apoyo es algo que llevaré conmigo para siempre”, agrega el futbolista.

Leonardo Gil con el trofeo del Campeonato Nacional. (Foto: Photosport)

Finalmente, señala que “vivimos momentos buenos y otros difíciles, pero me voy tranquilo, sabiendo que siempre dejé todo por esta camiseta. Me entrené y me esforcé al máximo para rendir al 100% y tratar de darle alegrías a todo el pueblo colocolino. Hoy luego de cuatro años puedo decir con orgullo que me voy con seis títulos y con recuerdos imborrables que siempre llevaré en mi corazón. Hasta siempre”, cierra su mensaje de despedida Leonardo Gil.

Los números con los que se despide Leonardo Gil

Leonardo Gil se despide de la institución colocolina con seis títulos como él lo menciona. El Colorado consiguió levantar los siguientes trofeos en el fútbol chileno con el Cacique: dos de la Supercopa, dos del Campeonato Nacional y dos de la Copa Chile.

Además, desde su arribo al elenco Popular logró disputar un total de 157 partidos oficiales con Colo Colo de los cuales anotó en 22 oportunidades y entregó 27 asistencias. Su mejor temporada con el Eterno Campeón se dio en el Campeonato Nacional del 2021 donde en 29 compromisos anotó ocho goles y dio cuatro asistencias.

Donde mejor rindió tácticamente fue como mediocentro ofensivo donde jugó 81 encuentro con una presencia goleadora en doce oportunidades y habilitando en otras 18 ocasiones.