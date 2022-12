El histórico de los 'Albos, Marcelo Barticciotto tuvo palabras para lo que es el caso que tiene como protagonista a Joan Cruz, quién aún no conoce si seguirá o no en Colo Colo

Marcelo Barticciotto estalla en contra Colo Colo por el caso de Joan Cruz: "Yo no sé donde apunta el proyecto del club"

Colo Colo se sigue planificando para lo que será la temporada 2023, en la que dentro de la directiva del club han tenido un problema el cual aún no pueden solucionar, tratándose de la continuidad del joven volante Joan Cruz, quien hasta día de hoy no se conoce si se mantendrá en el ‘Cacique’ o no, todo esto ante un posible ‘incumplimiento’ de contrato, el cual desde el ‘Popular’ desmienten.

Ante este polémico caso, un histórico de Colo Colo como lo es Marcelo Barticciotto tuvo palabras en el programa ESPN F90 a lo que es la situación que involucra a una de las joyas del reciente campeón del fútbol chileno, en la pone en duda que sea del gusto de Gustavo Quinteros y deja entrever que algo desconocido sucedió en este último tiempo con el volante.

“Lo de Joan Cruz yo no sé, si Quinteros tendrá interés en él, a mi entender parece que no. Lo de (Luciano) Arriagada, al final se le termino el contrato y se fue. Él chico (Cruz) juega muy bien, pero a mí me parece que en el camino pasaron cosas”, partió señalando Barticciotto.

Profundizando en aquello, para el ‘Barti’ le hace todo el sentido que jugadores como Joan Cruz y varios jóvenes más dentro de la plantilla de Colo Colo tengan pocos minutos, ya que el DT del ‘Cacique’ en toda instancia ha dicho que la gran base de su equipo será con jugadores con experiencia, algo que los juveniles no le entregan.

Cruz aún no sabe que sucederá con su futuro | Foto: Agencia Uno

“Da la sensación que no están dentro, más allá de que Quinteros hay pedido que se quedará Cruz, de que Gustavo Quinteros está armando un equipo con experiencia, como lo dijo siempre, de tener un plantel con más oficio”, detalló en ESPN.

Finalmente, Barticciotto hace notar su descontento ante esta forma de trabajar del DT de los ‘Albos’ en la que entiende el proyecto que busca entablar, pero desde la misma directiva del club deberían señalarle que los jóvenes que tengan las condiciones, puedan tener la oportunidad de sumar minutos.

“Yo no sé hacia donde apunta el proyecto del club, a mí me imagino que el proyecto del club debería decirle al cuerpo técnico ‘sabes que, está bien, nosotros te vamos a armar un equipo con experiencia, pero hay un par de chicos que deberían jugar, tienen que jugar’”, cerró