Colo Colo ha tenido problemas a la hora de reforzarse de cara a la temporada 2023, donde los albos deberán afrontar la fase de grupos de la Copa Libertadores, revalidar el título del fútbol chileno y pelear por quedarse con la Copa Chile.

Estos inconvenientes sumado a la gran cantidad de salida de jugadores ha generado el enojo de los hinchas del Cacique en redes sociales y de Gustavo Quinteros, quienes ven con lentitud la gestión realizada por la Comisión de Fútbol liderada por Daniel Morón, gerente deportivo del club.

El Cacique sigue trabajando a toda velocidad para abrochar a los refuerzos | Foto: Agencia Uno

Si hay una voz autorizada para hablar del Popular es Marcelo Barticciotto. El panelista de Al Aire Libre de Cooperativa se tomó un minuto para analizar la posible salida de Óscar Opazo a Racing Club y el mercado de pases albo.

"Si la oferta es interesante para Opazo no tiene nada de malo que se vaya, más allá lo que duela.Tiene toda la potestad de tomar la decisión que le convenga porque él no es juvenil, yo creo que esta debe ser la última transferencia de su carrera", dijo el Barti.

"Hay un montón de jugadores que Gustavo Quinteros dejó en carpeta antes de irse a Qatar. Colo Colo no quiere invertir, no está dispuesto a invertir mucho, es difícil traer jugadores de buena jerarquía o de buena calidad no poniendo plata. No tiene cupos de extranjeros, tiene que inventarsela para que jugador chileno va a traer y con todo el respeto yo no sé si hay jugadores chilenos que le pueden dar un salto de calidad o jerarquía porque estamos hablando del equipo campeón y el equipo campeón se deberá reforzar para pelear nuevamente el campeonato", concluyó.

Recordar que los albos tan solo han abrochado la llegada de Fernando de Paul y Ramiro González, por lo que están a la espera de nuevas novedades en los próximos días.