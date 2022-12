Colo Colo sigue avanzando en el tema de refuerzos para afrontar de mejor manera el 2023, donde los albos tendrán el difícil objetivo de pelear en la fase de grupos de la Copa Libertadores de América, revalidar el título del fútbol chileno e intentar quedarse con la Copa Chile.

Uno de los jugadores que estaría solo a detalles de llegar al Estadio Monumental sería Leandro Benegas. El delantero habría sellado su vínculo con el “Cacique” para ser el nuevo fichaje, según pudo dar a conocer Dale Albo.

Benegas fue una de las figuras de Independiente de Avellaneda | Foto: Getty Images

Si hay una voz autorizada para hablar del Popular es Marcelo Barticciotto. El histórico campeón de la Copa Libertadores con los albos fue claro sobre la situación que tendrá que analizar Benegas a la hora de recalar en el cuadro que dirige Gustavo Quinteros.

"Acá hay dos escenarios, uno negativo y otro positivo. El negativo es que le deben plata, creo que son cuatro meses y en Argentina uno lo termina cobrando, no es lo ideal que te deban. El escenario es el positivo que es que es titular en Independiente y está jugando un equipo grande de Argentina", apuntó el ídolo albo.

"Supuestamente acá todos hablan que será la alternativa de Juan Martín Lucero, pero está viniendo, con el respeto que se merece el fútbol chileno porque yo participo en esto, a un fútbol menor y a ser suplente. Obviamente él tendrá que poner en la balanza todo, si le interesa más cobrar al día acá lo va a hacer pero no sabe si va a jugar", añadió.

Por último, el ex ariete le pegó un feroz palo a la dirigencia alba. "Otra cosa para Colo Colo, termina contratando a un jugador de 34 años que eso no es menor, no sé en qué va el proyecto del Cacique", finalizó señalando en su análisis.