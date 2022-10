El comentarista de Circulo Central, Marco Sotomayor, no tuvo aspavientos para comentar la farra de Colo Colo ante Curicó Unido en el Monumental. El comunicador le dio con todo a Gustavo Quinteros y se cansó de sus críticas.

Colo Colo se farreó la oportunidad de ganar ayer la estrella 33 ante Curicó Unido frente a 40 mil personas. Sin duda, esa situación causó escosor en el comentarista de Circulo Central, Marco Sotomayor, quien prendió el ventilador y le dio con todo al estratega del Cacique, ya que no quedó conforme con su perfomance al mando de los albos en el Estadio Monumental.

"No tuvo la jerarquía necesaria que se requiere en esas circunstancias. Tenían 40 mil personas para dar la vuelta 33 y dentro del campo de juego tampoco, porque algunos jugadores también desaparecieron dentro de la cancha", esbozó Sotomayor.

De igual forma, el panelista del programa de TV+ agregó que "Colo Colo sencillamente no pudo y debe esperar una semana más. Ellos van a ser campeones si o sí en Coquimbo, en una semana más, pero no va a ser lo mismo. Era hoy (ayer) en el Momumental. El equipo no dio con el ancho y tampoco Quinteros después de partido, sus declaraciones son vergonzosas".

Lo que más molestó al comentarista fue, nuevamente, que Quinteros se quejara sobre el arbitraje de Julio Bascuñán. Esta sitaución, por parte del estratega albo, no es nueva y Sotomayor fue tajante en decir que "no hay que agrandar a este Colo Colo, porque fracasó en tres de cuatro torneos que participó estruendosamente".

Gustavo Quinteros volvió a reclamar por el arbitraje de Julio Bascuñán (Agencia Uno).

A raíz de todo lo que pasó ante Curicó, Sotomayor añadió sobre lo que dijo Quinteros respecto a las situaciones "La media personalidad que tiene". El comentarista no quedó conforme con lo mostrado en el Estadio Monumental.

"No puede decir Quinteros que (Curicó) vino a destruir. Jugó en función de no dejar jugar a Colo Colo. Es la pega que hizo", agregó el comunicador.