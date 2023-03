El comunicador Marco Sotomayor dejó en claro que no tiene grandes expectativas en lo que pueda hacer Colo Colo a nivel internacional y remarcó que los albos "fueron un grande hace 30 años".

Marco Sotomayor le quita responsabilidad a Colo Colo en la Copa Libertadores: "No tiene ninguna obligación"

Colo Colo comienza a prepararse para lo que será uno de los objetivos impuestos a principio de temporada: avanzar de fase en la Copa Libertadores de América. El Cacique comparte el Grupo F con Boca Juniors, Deportivo Pereira y Monagas, por lo que los hinchas ven con buenos ojos una posible clasificación.

Hay que recordar que el debut del equipo dirigido por Gustavo Quinteros a nivel internacional será próximo miércoles 5 de abril a las 22:00 horas frente al Deportivo Pereira en suelo colombiano.

El Cacique quiere dejar atrás los malos resultados en el torneo continental | Foto: Agencia Uno

El periodista Marco Sotomayor contestó el llamado de Bolavip Chile y analizó las posibilidades del Cacique de avanzar de fase en el certamen continental.

"No tiene ninguna obligación si nuestra liga está en los últimos lugares del continente, por lo que no podría extrañarnos si queda eliminado con Boca y Deportivo Pereira. Este Colo Colo está más despotenciado que el año pasado, así que yo no tengo mayores expectativas", comenzó diciendo.

Ante el ninguneo que recibieron los albos por parte de la prensa argentina, Sotomayor indicó que "suena un poco falta de respeto, porque en rigor Colo Colo fue un grande hace 30 años y eso no es mentira. Yo sé que la gente del Cacique se puede enojar y que acá son campeones pero acá, es el mejor pijama que uno puede encontrar en el mercado pero afuera es una lágrima. La última gran campaña fue el 2006, han pasado 17 años que Colo Colo no es competitivo a nivel internacional".

"Boca es Boca y hace unos años estaba jugando con River la final de la Libertadores. La segunda o tercera de Boca si lo insertas en el fútbol chileno estaría peleando el título", sentenció.