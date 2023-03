¿Mufa? Cristián Caamaño no le tiene miedo a nada y lanza: "Si Quinteros corrige, Colo Colo gana el grupo. Boca no tiene nada"

La suerte ya está echada para Colo Colo en Copa Libertadores y el próximo miércoles 5 de abril debutará en calidad de visitante frente al Deportivo Pereira de Colombia, compromiso válido por la Fecha 1 del Grupo F que además comparte con Monagas de Venezuela y el temible Boca Juniors de Argentina.

El sorteo del Cacique en el torneo continental tiene como gran escollo al cuadro argentino, pero por otro lado enfrentará a un débil conjunto venezolano y a un cafetalero de ribetes menores como lo es el Pereira.

En esa línea, Cristián Caamaño analizó en Deportes en Agricultura el grupo de los albos en Copa Libertadores y aseguró que “Es un muy buen sorteo para Colo Colo, te toca un venezolano y un colombiano sin tradición. Es un buen sorteo”.

El Cacique buscará sacar su mejor versión en Copa Libertadores. | Foto: Agencia UNO

“Te pudo haber tocado Cerro Porteño en vez de Pereira y lo evitaste, te podría haber tocado Atlético Mineiro y lo evitaste. Hasta Sporting Cristal es mejor que Pereira, los tres grandes cucos de esa zona te los sacaste de encima e incluso el DIM, pero Pereira no tiene nada que hacer con Colo Colo, aún con este Colo Colo”, complementó el comunicador.

En el cierre, Caamaño tiró la casa por la ventana y lanzó una más que osada predicción, diciendo que “Si Gustavo Quinteros corrige, gana el grupo. Boca no tiene nada”. Ante eso, Guarello le replicó que el Cacique se comió tres con Cobresal y Caamaño contraatacó: “Boca se comió tres con Instituto de Córdoba que no existe (…) No es el Boca de Palermo, Riquelme y Bataglia”, remató.

El camino continental de los albos comenzará frente a Pereira de visita, luego recibirá a Monagas y Boca Juniors de Local, viaja a Venezuela, Buenos Aires y cierra todo frente a los cafetaleros en el Estadio Monumental.