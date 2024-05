Colo Colo no pudo vencer a Cobresal por el torneo local y terminó empatando 2-2 en la altura de El Salvador. El cuadro albo no exhibió un buen nivel y desaprovechó la oportunidad de recortar puntos con los líderes, lo que fue duramente criticado por Coke Hevia. A pesar de su decepción, el periodista rescató lo realizado por una figura del Cacique.

En conversación con Bolavip Chile, el comunicador se refirió al compromiso de los albos ante los mineros. En primera instancia, criticó la planificación de Jorge Almirón en este compromiso. Asegura que ante la suspensión de Arturo Vidal y Leonardo Gil para recibir a Fluminense, el mediocampo debió ser distinto.

“No va a tener a Gil ni a Vidal en Copa Libertadores. No entiendo por qué no le quiso dar rodaje a otros, no logro estar de acuerdo con Almirón. Habría que sacar cuentas, pero creo que la meta será ir a Copa Libertadores, pero el campeonato… lejísimos”, comenzó indicando.

No obstante, no todo fue malo para Hevia. Quedó satisfecho con lo realizado por Damián Pizarro, que anotó el 1-0 de los albos. “Colo Colo sigue desaprovechando posibilidades. Lo único rescatable es el gol de Damián Pizarro, porque significa que sigue en racha. Pero poco, es un equipo lento, cadencioso”, sentenció el periodista.

El problema de Colo Colo

Tal como expuso Coke Hevia, el equipo de Jorge Almirón tendrá un rompecabezas que resolver ante Fluminense. No estarán Vidal ni Gil, por lo que el DT del Cacique deberá resolver cómo reestructurar el mediocampo. ¿Qué opciones tiene para tal duelo?

Estarán disponibles Esteban Pavez, Vicente Pizarro y Lucas Soto. En tanto, Carlos Palacios puede retroceder y cumplir funciones de volante creativo. Todo deberá ser resuelto por el DT durante la semana previa a tal vital compromiso por la cuarta fecha de la fase de grupos de Copa Libertadores.

Cuándo juegan los albos

El siguiente partido del Cacique será contra Fluminense por Copa Libertadores. Se disputará el jueves 9 de mayo, desde las 20:00 horas, en el Estadio Monumental.