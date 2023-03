Cada vez queda menos para una nueva edición del Superclásico del fútbol chileno entre Colo Colo que será local en el Estadio Monumental y la Universidad de Chile, que busca acabar con la mala racha que los ha perseguido ante los albos en el último tiempo.

De todos modos y pese al título conseguido, el técnico de Colo Colo Gustavo Quinteros suele ser blanco de las críticas cuando algo no anda bien y desde luego, una posible caída ante la U, podría desestabilizarlo en el banco del cuadro albo.

Bolavip Chile dialogó con Juan Ignacio Abarca, periodista y conductor del programa Futuro Fútbol Club de Radio Futuro, quien sostiene que no ve que ante ese posible escenario, el argentino/boliviano pueda perder el puesto. "Creo que no. Siempre quedan tambaleando los técnicos cuando pierden feo, pero yo creo que no. Quinteros todavía tiene mucho crédito en su cuenta corriente", argumentó Abarca.

Pero, ¿Por dónde pasaría ese colchón de confianza con el que aún cuenta el entrenador? Abarca describe los momentos clavez que permiten que el estratega, no corre ningún riesgo. "Sin duda, los salva del descenso de la forma en qué lo hizo y luego los saca campeón a los dos años. Sí es muy criticado, pero si me preguntan, creo que no corre riesgos", puntualizó.

Salvar la categoría el 2020 y el título del 2022, son razones para sostener a Quinteros en Colo Colo, según Abarca (Agencia Uno)

En relación a la U, el locutor de Radio ADN valora lo que ha construído el elenco estudiantil en este tiempo y que le ha permitido crecer en relación a años anteriores. "La U llega bien, pero vamos a repetir la frase cliché de que son partidos distintos, pero ya es un equipo la U, una oncena que decimos de memoria. Tienen una solidez defensiva hasta ahora importante y poder de fuego arriba con una dupla de Leandro Fernández que ya empezó a destaparse y a hacer goles y con el Chorri Palacios, que es otro goleador importante", sostuvo el Nacho.

Finalmente, Nacho Abarca cree que si el equipo de Mauricio Pellegrino logra conservar esa línea de juego, sin duda puede dañar a cualquier rival, incluso este domingo a los albos. "Que mantenga el equipo, que mantenga ese orden que tiene la U y esa forma de jugar que a veces no es tan elaborada, pero sí muy directa y que puede provocar problemas a Colo Colo", cerró el comunicador.