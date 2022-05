Colo Colo tendrá un partido clave durante esta jornada, en donde los Albos se jugarán su pasaje a los octavos de final de la Copa Libertadores, recibiendo a Fortaleza, rival a cuál deben vencer si o si para poder instalarse en la ronda de los 16 mejores.

Los dirigidos por Gustavo Quinteros tendrán una gran baja en este día ante el Tricolor de Pici, la cual será la ausencia de su gente en el Estadio Monumental, debido a la sanción que le ratifico la CONMEBOL a los Albos durante los últimos días.

La razón de la marginación del público del Popular para esta jornada es por los distintos actos indebidos que cometieron algunos fanáticos del club en el duelo disputado ante River Plate en el Estadio Monumental.

Ante esto, Colo Colo emitió un comunicado durante esta jornada volviendo a lamentar lo que será la ausencia de su público en un duelo tan trascendental como el de hoy y le dio con todo a los fanáticos que generan desmanes en el estadio.

"Hoy nuestro estadio estará vacío y nuestros jugadores deberán luchar 90 minutos sin el apoyo permanente de su hinchada que desde la gradería hace sentir fuerte nuestra localía a los rivales que nos visitan", iniciaba así el escrito de los Albos.

"Por culpa de unos pocos, miles de gritos quedarán postergados. Esperamos celebrar y seguir avanzando en el torneo porque nuestro sueño está intacto. Pero lamentamos que un grupo de mal llamados hinchas nos priven de vivir juntos este momento".

"El apoyo incondicional debe ser permanente. Los verdaderos hinchas no son los que se creen más importantes que el fútbol. No son los que se suben a lugares que no están permitidos, ni los que agreden al hincha rival, ni los que dañan a nuestro estadio o provocan desmanes en las concentraciones".

"No son los que lanzan objetos a la cancha e ingresan fuegos artificiales no permitidos. A esas personas, sencillamente no los queremos más en el Estadio Monumental. Trabajaremos duramente en la protección de los verdaderos años y en la salida de aquellos que no comparten los valores institucionales y que, al contrario, perjudican al equipo con sus actitudes. Sabemos que serán millones los que desde sus casas estarán apoyando al equipo", cerró el comunicado.