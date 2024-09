Un formado en Macul, que actualmente milita en Deportes Iquique, no ocultó las ganas de vestir la camiseta alba.

Surgir desde la cantera de Colo Colo es un orgullo, pero mantenerse en el club representa un desafío. A pesar del talento que poseen (o poseían), algunos futbolistas no pudieron exhibir toda su calidad en el cuadro de Macul.

Uno de los que no respondió a las expectativas fue Bryan Carvallo. El talentoso volante destacó desde joven por su capacidad creativa, pero no se consolidó con la camiseta alba.

Por ello, dejó la institución en 2017 (tuvo un breve paso por el club un año después) y defendió múltiples camisetas. Actualmente milita en el Deportes Iquique de Miguel Ramírez.

A pesar de representar a dicho club en este momento, en conversación con AS no ocultó sus deseos de volver al club que lo forjó como profesional. “Es uno de los equipos grandes de Chile, salí de ahí. Me gustaría volver”, señaló.

“Son bonitos recuerdos. Uno siempre trata de ir en mejor de su carrera. Pasan circunstancias, pero bueno, agradecido por la carrera que pude tener y seguir creciendo”, destacó sobre su historia en el fútbol.

Bryan Carvallo surgió desde las inferiores de Colo Colo. Sueña con volver al cuadro de Macul.

Su salida de Colo Colo

Luego de debutar profesionalmente con los albos en 2014, partió vendido al Necaxa en 2018. El cuadro mexicano abonó 700 mil dólares por el 50% de su pase y se unió a la legión chilena.

¿Con quién se encontró en dichas tierras? Compartió con Matías Fernández, Víctor Dávila, Marcelo Allende, Felipe Gallegos y Pedro Campos. Ilusionó con su enorme potencial.

Sin embargo, en el cuadro de Aguas Calientes solo jugó 10 duelos y terminó volviendo al país. En este segundo semestre, sueña con clasificar a un torneo internacional con Iquique y, por qué no, ilusionarse con un retorno a casa con 27 años.