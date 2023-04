Una gran polémica generaron los dichos del periodista argentino Pablo Carrozza hacia Ñublense, en donde indicó a través de su canal de Youtube entre otras cosas que tiene "nombre de shampoo".

Diversas respuestas obtuvo desde Chile, con el propio DT de los Diablos Rojos Jaime García o del campeón del mundo Claudio Borghi. Sin embargo, Carrozza no se quedó ahí y volvió a disparar sin filtro en contra del fútbol chileno, aunque esta vez por Colo Colo.

En conversación con el canal La Agusneta, Pablo Carrozza indicó sin tapujos que "la liga chilena es malísima, no existe". Pero no se quedó ahí, ya que el polémico comunicador le tiró inmediatamente al campeón del fútbol chileno, Colo Colo:

"Más encima tenés al Colo Colo que lo conocés más por hechos de violencia que por títulos ganados. No, no existe" agregó un Carrozza que no se cansa de disparar contra los clubes del fútbol chileno y especialmente contra Colo Colo.

Colo Colo volvió a ser blanco de los dardos de Pablo Carrozza | Foto: Photosport

Hace unos días también repasó a Colo Colo, cuando en uno de sus videos explicó la noticia falsa que generó sobre Pablo Guede a Boca: "Dirigió a Colo Colo que lo dirige cualquiera, lo dirige un gordo borracho tomando vino de costado y más o menos a Colo Colo lo tenés que llevar porque no jugás contra nadie. Jugás contra Ñublense", había expresado en su canal de Youtube el controvertido comunicador.