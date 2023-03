El domingo 12 de marzo, Colo Colo y Universidad de Chile animarán una nueva versión del Superclásico del fútbol chileno en el Estadio Monumental, partido que promete buen fútbol y en el que los albos intentarán mantenar el invicto de 22 años ante su archirrival.

Pero antes, los dirigidos por Gustavo Quinteros deberán enfrentar a Magallenes, equipo que viene en alza tras clasificar a la siguiente ronda de la Copa Libertadores de América al derrotar a Always Ready de Bolivia.

Quinteros quiere seguir haciendo historia con Colo Colo | Foto: Agencia Uno

Pese a eso, Omar Labruna, ex DT del Cacique, no pierde el foco y dio a conocer en conversación con Bolavip Chile la importancia de este tipo de encuentros.

"Los clásicos siempre son partidos diferentes, donde a veces la ubicación de un equipo no se refleja en este tipo de partidos. Los clásicos a mí me gustó siempre jugarlos, ir al frente e ir a ganarlos desde el minuto 1"

"Algunos partidos he podido ver de Colo Colo y creo tiene un buen equipo, tiene un gran entrenador y estoy con toda la confianza para que pueda ganar el clásico. A mí me recuerda cuando me tocó ganarle en el Monumental al equipo de Sampaoli (risas), que la moda se había acabado y le ganamos a una U muy fuerte. Le gane a la mejor U de la historia con un golazo de Muñoz y que estaba en un gran momento", recordó.

Por último, el trasandino le mandó un recado a los jugadores albos. "Los clásicos hay que jugarlos siempre con los dientes apretados y seguramente Colo Colo va a salir a buscar el partido desde el primer minuto", remató.