Cristian Chico Peñailillo opina sobre la ausencia de Lucas Assadi en el Clásico Universitario y se lanza en picada: "Ya no debiese ser..."

Tan sólo queda un día y algunas horas para que comience a rodar el balón en el Estadio Nacional y se dispute una nueva versión del Clásico Universitario entre Universidad de Chile y Universidad Católica.

Y hay una noticia que ha golpeado a los hinchas del Romántico Viajero. ¿Cuál es? Es que el talentoso mediocampista Lucas Assadi no estaría entre los citados por el argentino Gustavo Álvarez, situación que generó un lindo debate en redes sociales.

Lo cierto es que los simpatizantes del Bulla no pierden la esperanza en que el 10 explote y responda a las expectativas que hay con él, pero en los últimos partidos Assadi ha jugado pocos minutos.

CRISTIAN “CHICO” PEÑAILILLO OPINA SOBRE AUSENCIA DE LUCAS ASSADI ANTE LA UC

Fue en el programa Metrópolis AM de Radio La Clave que el periodista Cristian “Chico” Peñailillo le dedicó unas palabras a la posible ausencia del jugador de 20 años de cara al duelo ante la UC.

“A algunos les puede sorprender y a otros no, a mí me parece que es parte del año de Assadi, en el que ha jugado poco”, aseveró el profesional de las comunicaciones.

Assadi se quedaría fuera de la citación de la U | FOTO: Jonnathan Oyarzun/Photosport

“Ya no debiese ser proyecto, pero lamentablemente los tiempos no se le han dado”, sentención el ex escudero de Eduardo Bonvallet.

¿Cuándo juega la U versus la UC?

El siguiente partido de la U será contra la UC este sábado 18 de mayo. Se jugará desde las 17:30 horas en el Estadio Nacional.