El ex jugador analizó profundamente lo que ha sido el rendimiento de este jugador en Colo Colo

Colo Colo dejó muchas dudas tras lo que fue su actuación ante Alianza Lima por la Copa Libertadores, en la que los ‘Albos’ rescataron una igualdad como visitantes, resultados que deja en el aire la posible clasificación a la próxima ronda de la competición.

Sobre lo que fue este duelo, varios bajos desempeños fueron los que se dejaron ver dentro del terreno de juego y uno de ellos fue el del volante, Carlos Palacios, quien hace unos partidos no ha mostrado una buena versión en el ‘Cacique’ y ha comenzado a recibir críticas por su rendimiento.

A esta situación, el ex jugador Marcelo Toby Vega se dio el tiempo de analizar en el programa ‘MediaPunta’ lo que fue el desempeño de la ‘Joya’ ante los Limeños, en la que remarcó que él no es un diez, recordando cuál es su posición ideal, en la que brilló.

“Su mejor versión fue en la Unión Española por el lado derecho abierto, pero desde la mitad hacia adelante o por el lado izquierdo, él no es un creador, lo puede hacer, pero desde afuera hacia adentro y ahí lo hace bien”, comenzó señalando Vega.

Sosteniendo su visión, el ‘Toby’ es muy claro al indicar que el jugador del ‘Cacique’ se comienza a abrumar cuando se encuentra en una zona tan minada del campo de juego como lo es en el centro del campo, lo que lo hace llevar a tomar malas decisiones en ciertas jugadas.

Palacios ha recibido la desaprobación por su rendimiento | Foto: Photosport

“Él siempre busca el segundo palo, donde tiene esa pegada y busca ese gol o tira un buen centro, pero cuando se pone al medio, donde hay más jugadores, ya se complica porque no se da cuenta y toma malas decisiones, de espalda él se complica”, declaró.

Finalmente, Vega se puso en la posición de Palacios, en la que indica que en el rol que se le ha encomendado en algunas ocasiones en Colo Colo se le hace muy complicado poder brillar, debido a que no es una posición que él domine de buena manera.

“Cuando tú estás en la orilla, tienes todo el campo a disposición, tú vez todo, cuando tú estás de espalda y los equipos se te meten atrás, ya es complicado, ya no ves todo, no tienes con quien dar el pase, no puedes girar y ahí termina perdiendo el balón”, concluyó.