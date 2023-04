El ex delantero de Colo Colo, Pablo Solari dejó su desgarradora confesión tras el sensible momento personal que atraviesa

El ex jugador de Colo Colo, Pablo Solari no vivía momentos muy gratos en los últimos meses en su natal Argentina, en la que el ‘Pibe’ comenzaba a ser duramente criticado por la hinchada de River Plate tras su bajo rendimiento, comenzando a perder protagonismo en el equipo de Martín Demichelis y que, tras cartón, el crack argentino vivió una de las noticias más duras que un ser humano puede recibir: la pérdida de su abuela.

Ante este último gran golpe que recibió, el jugador argentino no había tenido la oportunidad de manifestarse sobre la situación que atravesaba de manera personal, en donde este fin de semana el atacante de River tuvo su momento para romper su silencio y desahogarse tras su mala racha.

El ‘Pibe’ fue determinante para darle el triunfo por la mínima a River Plate en la agonía ante Newells Old Boys en condición de visitante por la duodécima fecha del fútbol argentino, en la que, finalizado el duelo, el delantero habló sobre su retorno al gol y su mal momento que personal que ha estado atravesando.

“Vengo hace un año bastante mal por mi abuela, pero bueno. Si las metes adentro, estás feliz, contento. Si no, dicen que estás triste. Y no es así. Por ahí, hay varias cosas que los futbolistas no hacemos ver”, partió señalando en TNT Sports Argentina.

Solari anotó el gol del triunfo de River | Foto: River Plate

Profundizando en aquello, el delantero de los ‘Millonarios’ recalcó que aún vive un proceso muy triste con la pérdida de su querida abuela, a quien le dedicó la anotación de anoche ante Newells.

“La verdad es que estoy saliendo de un momento bastante complicado. Se me fue alguien muy importante en mi vida y se lo dedico a ella, que seguro de arriba me está apoyando”, declaró.

Finalmente, Solari habló sobre la gran importancia que tuvo su abuela dentro de su vida, con quien sin duda compartió en mayor parte dentro de su crianza y que por aquello, su partida fue un golpe muy duro.

“Prácticamente me crié, mis papás trabajaban mucho. Con la que siempre estaba era ella. Fue una pérdida muy importante en mi vida y, como digo, estoy saliendo que eso es lo importante”, concluyó.