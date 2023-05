Gustavo Quinteros manifestó su intención de sumar un lateral derecho a Colo Colo para el segundo semestre. El DT santafesino quedó con gusto a poco desde el mercado pasado, producto que no pudo suplir la partida de Óscar Opazo.

Una de las nombres que apareció en el último tiempo fue Mauricio Isla. Por ahora el entrenador reconoció que no estaba en los planes el futbolista de Universidad Católica, pero no lo descartó: "Veremos si se puede hacer una gestión", manifestó. La idea de incorporar al bicampeón de América no le llamó la atención al exfutbolista, Patricio Yáñez, quien propuso otra opción.

"Me llamó poderosamente la atención que Quinteros se interese. Él siempre le da un par de vuelta a los jugadores, a la cuestión anímica, es muy frontal, que esté pensando en Isla como refuerzo para Colo Colo...Yo prefiero traer al chico (Jorge) Espejo de Everton y jugármela con él que tiene proyección y todo que traer a Isla, quien no está jugando", expresó en Deportes en Agricultura el campeón de la Copa Libertadores 1991 con el Cacique.

ver también González le entrega una gran noticia a Colo Colo y Quinteros

Espejo, tal como indicó el histórico exfutbolista, se encuentra en Everton, pero su pase pertenece a Cobreloa, club que decidió enviarlo a préstamo por todo 2023. Los Ruleteros tienen una opción de compra a fin de año por el 50% del pase del futbolista.

Patricio Yáñez propuso a Jorge Espejo a Colo Colo (Foto: Photosport)

Yáñez también comparó la opción del futbolista de Racing Club, Óscar Opazo con la del Huaso: "Opazo con una venda a los ojos, (Isla) está en la etapa final de su carrera y está en otra".

El problema con el Torta radica en que se fue recién en diciembre desde el Cacique a La Academia para vivir su primera experiencia profesional fuera del país.