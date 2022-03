Pato Yáñez tilda de 'lagunero' a Marcos Bolados y no prevé un salto al extranjero desde Colo Colo: "A esta edad ya no lo dio"

Marcos Bolados no está pasando por su mejor momento en el Colo Colo dirigido por Gustavo Quinteros, en donde pasó de ser un titular indiscutido en la temporada 2021 a un rol más secundario en este 2022.

El ex Deportes Antofagasta ha tenido que batallar con distintas situaciones que han mermado su presencia en el once estelar de Quinteros y cada vez se ve más difícil que agarre un puesto de titular con las actuaciones de Solari, Costa y Lucero en ataque.

Patricio Yáñez, ex jugador de Colo Colo y ahora comentarista de Deportes en Agricultura, señaló en el programa de la emisora que, para él, “Es un jugador demasiado lagunero. Aparece, desaparece. Uno a estas alturas le gustaría que fuera un titularísimo, pero lamentablemente estuvo enfermo, tuvo un problema sanitario”.

En esa misma línea, el Pato asegura que “Después se recuperó y ahora no ha podido entrar”, pero que en situaciones normales como la de la buena temporada que hizo con el Cacique en 2021 “Debería ser titular”.

Al ser consultado por Mauricio Pinilla si Bolados, de 26 años, aún puede dar el gran salto en su carrera y no lo ha hecho, Yáñez fue tajante en señalar que “A esta edad ya no lo dio. Ya no ya. Yo creo que tiene que trabajar y le queda mucho trabajar para tener un año bueno, no un mes. Pero no sé si le alcance para irse afuera”, enfatizó.

El próximo lunes a las 18:00, Colo Colo visitará a Deportes Antofagasta en el Estadio Zorros del Desierto de Calama por la Fecha 6, en donde Bolados tendrá una nueva oportunidad para demostrarle a Quinteros que puede volver al nivel que alguna vez exhibió bajo sus órdenes en el Cacique.