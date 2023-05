Brayan Cortés lleva varias semanas absolutamente cortado por Gustavo Quinteros en Colo Colo, donde pasó de ser un titular indiscutido de los últimos años a estar relegado al banco de suplentes a la sombra de Fernando De Paul.

El momento que atraviesa en los albos inquieta al ex Deportes Iquique ya que, según confesó el propio Eduardo Berizzo, no va llamar a La Roja al portero si es que no está viendo acción como titular en Colo Colo.

Ante esta situación, Patricio Nazario Yáñez sacó el habla y le dio un durísimo consejo al portero de los albos, aconsejándolo que deje tras varios años el Estadio Monumental y busque nuevos rumbos profesionales.

Cortés perdió todo protagonismo en Colo Colo. | Foto: Photosport

“Es el momento de irse. De alguna manera se apresura en domar decisiones, pero él se está jugando clasificatorias, convocatorias, él quiere jugar y está en la edad ideal”, aseguró el histórico chileno en F90 de ESPN Chile.

En ese mismo contexto, plantea que “Gustavo Quinteros en Colo Colo planteó las cosas a los jugadores y dirigentes y ni el director deportivo puede decirle algo a él que vaya en contra de una indisciplina o de una decisión para jugar. Yo que Brayan Cortés tomo la decisión e irme ahora ya”.

¿Qué pasará con el futuro de Cortés? De momento, lo único que se sabe es que el jueves en el cierre de la primera rueda del Campeonato Nacional 2023 ante Curicó Unido nuevamente va atajar Fernando De Paul y el portero de La Roja ya se empieza a inquietar por su suplencia reiterada.